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В Башкирии на чиновницу возбудили два уголовных дела за землю

8 мая 2019, 09:40
Фото: Mkset.ru
Женщина незаконно оформляла земли родственникам по подложным выпискам.

Возбуждено два уголовных дела на 62-летнюю управляющюю делами администрации Старокостеевского сельсовета Бакалинского района по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

В мае 2011 года чиновница изготовила липовую выписку из похозяйственной книги о якобы наличии у ее сына земельного участка на праве постоянного пользования для ведения личного подсобного хозяйства площадью около 3 тыс. кв. метров. После чего подписала ее у главы сельсовета, который не ожидал подвоха.

На сына чиновницы было зарегистрировано право собственности на участок в органе госрегистрации, кадастра и картографии.

Точно также чиновница незаконно передала права на земельные участки двум родственникам ее супруга, которые в дальнейшем зарегистрировали на них право собственности.

Из муниципальной собственности таким образом были незаконно изъяты земельные участки общей площадью более 6,3 тыс. кв. метров, что повлекло причинение имущественного ущерба в размере более 165 тысяч рублей бюджету Бакалинского района.

Сейчас допрашиваются сотрудники администрации, землепользователи и другие свидетели. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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