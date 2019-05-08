В Башкирии на чиновницу возбудили два уголовных дела за землю

В мае 2011 года чиновница изготовила липовую выписку из похозяйственной книги о якобы наличии у ее сына земельного участка на праве постоянного пользования для ведения личного подсобного хозяйства площадью около 3 тыс. кв. метров. После чего подписала ее у главы сельсовета, который не ожидал подвоха.