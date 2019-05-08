Самолеты из Уфы в Вену будут летать дважды в неделю

7 мая на заседании «Транспортного часа», которое провёл Радий Хабиров, прошло обсуждение прямого авиационного сообщения между Уфой и столицей Австрии Веной, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
Регулярные прямые рейсы из Уфы начнутся 3 июня. Их будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр» два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов начинается от шести тысяч рублей.
Коммерческий директор аэропорта Денис Никитин сообщил, что рейс уже можно назвать востребованным: на сегодняшний день продано 1 250 билетов.
Радий Хабиров дал поручение проработать вопрос по открытию консульского учреждения Австрии или Германии в Уфе для удобства получения жителями республики шенгенской визы.