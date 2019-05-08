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«Руспродсоюз» объяснил повышение цен на хлеб

8 мая 2019, 08:52
Фото: pixabay.com
В ассоциации отметили, что подорожала пшеница.

В апреле был отмечен годовой рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в среднем на 8,2%. В марте в годовом отношении цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%, сообщают «Новые известия» со ссылкой на данные Росстата.

В ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» назвали главной причиной подорожания хлеба повышение цен на пшеницу и муку в августе-сентябре 2018 года. Стоимость пшеничной муки выросла на 30%. Также сыграло роль повышение НДС.

По прогнозу российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), с середины года хлеб подорожает еще на 5-6%.

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