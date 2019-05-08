«Руспродсоюз» объяснил повышение цен на хлеб

В апреле был отмечен годовой рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в среднем на 8,2%. В марте в годовом отношении цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%, сообщают «Новые известия» со ссылкой на данные Росстата.