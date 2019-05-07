В Уфе построят новую школу на тысячу мест в Демском районе

Мэр города посетил строящуюся среднюю общеобразовательную школу в квартале № 5 микрорайона восточнее озера «Кустаревское» в Демском районе города. Образовательное учреждение на тысячу мест строится в рамках проекта «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан».
Площадь образовательного учреждения составляет более 22 тысяч квадратных метров. В нем будут учебные классы, блок начальной школы, спортивный и актовый залы и многое другое. Проект школы предполагает внедрение интерактивного образовательного комплекса, установку современного оборудования и доступа к электронным библиотекам.
- В дальнейшем на территории этого большого и современного здания, прежде всего, должны быть созданы все необходимые условия для детей: как для образовательного процесса, так и для занятий спортом и творческих мероприятий, – отметил Ульфат Мустафин.