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В Уфе перекроют движение по улице Комарова из-за легкоатлетической эстафеты

7 мая 2019, 12:35
Фото: Mkset.ru
Завтра, 8 мая, в парке Победы пройдет 71-ая легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В этот день с 09:00 до 14:00 закроют движение транспортных средств по улице Комарова на участке от пересечения с улицей Космонавтов до пересечения с улицей Конституции.

Движение троллейбусов на период закрытия будет осуществляться по следующим схемам:

- № 13 «Мкр. «Белореченский» - Троллейбусное депо № 1»;

- № 22 «Ледовый дворец «Уфа-Арена» - Бульвар Славы»;

- № 4 «Троллейбусное депо № 2 - Колхозный рынок»;

- № 15 «Уфимский ДОК - ТЭЦ № 1».

Пассажирские автобусы муниципальных маршрутов будут ходить по такой схеме:

Фото: ufacity.info

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#Новости#Злата Зукович#Город
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