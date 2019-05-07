В Уфе перекроют движение по улице Комарова из-за легкоатлетической эстафеты

В этот день с 09:00 до 14:00 закроют движение транспортных средств по улице Комарова на участке от пересечения с улицей Космонавтов до пересечения с улицей Конституции.
Движение троллейбусов на период закрытия будет осуществляться по следующим схемам:
- № 13 «Мкр. «Белореченский» - Троллейбусное депо № 1»;
- № 22 «Ледовый дворец «Уфа-Арена» - Бульвар Славы»;
- № 4 «Троллейбусное депо № 2 - Колхозный рынок»;
- № 15 «Уфимский ДОК - ТЭЦ № 1».
Пассажирские автобусы муниципальных маршрутов будут ходить по такой схеме: