В Башкирии готовят спектакль «Долгое-долгое детство» по книге Мустая Карима

— Мы пытаемся в этом произведении разгадать, откуда Вселенная или Господь Бог посылает нам людей такого уровня, как Мустафа Сафич, из чего они возникают, что их формирует. Ну и самое главное — гимн жизни и гимн любви, как это и есть в книге. В этом смысле мы не стали далеко уходить, там нет неожиданных, революционных ходов, сдвигов: то, что важно для автора, мы сохранили. И, конечно, важно попытаться, как мы об этом иногда говорим на репетициях, чтобы у зрителя возникло ощущение, как будто они пообщались с Мустафой Сафичем.