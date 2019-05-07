В Башкирии готовят спектакль «Долгое-долгое детство» по книге Мустая Карима

Премьера приурочена к 100-летию Мустая Карима и 100-летию Республики Башкортостан. Режиссер-постановщик спектакля — худрук НМТ, заслуженный деятель искусств РБ Мусалим Кульбаев.
— Ставим мы этот спектакль не только в связи с датами, но и потому, что это великая литература, к которой обратиться всегда интересно, ответственно и боязно, — подчеркнул Мусалим Георгиевич. — Это одно из главных, программных произведений Мустафы Сафича. И поэтому соответствовать грандиозности и величию этого произведения уже было бы достижением. При этом стиль общения, мировоззрения в книге настолько не соответствует нашему сегодняшнему прагматичному времени, что многие вещи там выглядят, как неправдоподобные, как сказка для взрослых — до такой степени изменилась жизнь.
Спектакль будет поставлен на русском языке, поэтому в качестве основы используется перевод книги сыном поэта — Ильгизом Каримовым. Аудитория спектакля, по словам худрука НМТ, — зрители «от 12 до 120 лет».
— Мы пытаемся в этом произведении разгадать, откуда Вселенная или Господь Бог посылает нам людей такого уровня, как Мустафа Сафич, из чего они возникают, что их формирует. Ну и самое главное — гимн жизни и гимн любви, как это и есть в книге. В этом смысле мы не стали далеко уходить, там нет неожиданных, революционных ходов, сдвигов: то, что важно для автора, мы сохранили. И, конечно, важно попытаться, как мы об этом иногда говорим на репетициях, чтобы у зрителя возникло ощущение, как будто они пообщались с Мустафой Сафичем.
Напомним, что это не первая постановка по Мустаю Кариму в НМТ. В репертуаре театра — «Салават» (1995), «Два письма» (1999), «Похищение девушки» (1999), «Радость нашего дома» (2005), «Пеший Махмут» (2006), «Батя Ялалалетдин (2007), «Река судьбы» (2009), «Два берега бытия» (2009), «Не бросай огонь, Прометей» (2010), «Башкирская пленница» (2011), «Загир, Гульшат и ключи от Берлина» (2013), «Волшебная мельница» (2016).
— После прочтения «Детства» у меня постоянно возникает ощущение, что я напился свежей холодной родниковой воды, — добавил Мусалим Кульбаев. — Если довелось бы еще умыться этой водой — было бы большое счастье. Практически все произведения Мустая Карима проникнуты одной атмосферой, одним настроением: настолько все наполнено солнечным светом — даже «Помилование», возможно, одна из самых грустных его повестей. Что бы я у него ни читал, прозу или поэзию, меня не оставляет ощущение, что все и всегда у него происходит в один прекрасный летний день, когда ясно и светло, не слишком жарко и торопиться никуда не надо.
28 мая спектакль отправится на гастроли в Екатеринбург для участия в праздновании юбилея Мустая Карима в Свердловской области.