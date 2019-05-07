Радий Хабиров поручил разобраться с ремонтом трассы Уфа-Аэропорт

Согласно сведениям из базы данных СПАРК-Интерфакс, ежегодно бюджет выделяет на ремонт этой дороги от 100 до 200 млн рублей. Осенью 2017 года трассу ремонтировали за 143,27 млн рублей. В контракте был прописан четырехлетний гарантийный срок эксплуатации верхнего слоя дорожного покрытия. Как ранее сообщали СМИ, с 2012 по 2015 годы на ремонт трассы Уфа-Аэропорт было выделено около 1,5 млрд рублей. В общей сложности в ремонт трассы за семь лет вложили около 2 млрд рублей.