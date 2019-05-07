Радий Хабиров поручил разобраться с ремонтом трассы Уфа-Аэропорт

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на «Транспортном часе» поручил госкомитету республики по транспорту проанализировать ситуацию с ремонтом трассы Уфа-Аэропорт. На следующем совещании руководителю региона должны доложить, сколько денег потрачено на ремонт дороги, были ли приняты административные меры в отношении руководителей подрядных организаций. Также сотрудники гостранса должны провести лабораторный анализ асфальтобетонного покрытия и рассказать, какие виды работ планирует провести подрядчик.
Несмотря на ежегодный ремонт дороги, на ней регулярно образуются колеи.
– Мы что, не можем один раз сделать там нормальную дорогу? Я вполне разделяю возмущения уфимцев, сегодня есть разные современные технологии и материалы, — передает слова Радия Хабирова агентство.
В текущем году на ремонт дороги на участке от М-5 до трассы Уфа-Оренбург республика выделила 291,8 млн рублей. К ремонтным работам дорожники планируют приступить 13 мая. Завершить ремонт необходимо до 5 июля.
Согласно сведениям из базы данных СПАРК-Интерфакс, ежегодно бюджет выделяет на ремонт этой дороги от 100 до 200 млн рублей. Осенью 2017 года трассу ремонтировали за 143,27 млн рублей. В контракте был прописан четырехлетний гарантийный срок эксплуатации верхнего слоя дорожного покрытия. Как ранее сообщали СМИ, с 2012 по 2015 годы на ремонт трассы Уфа-Аэропорт было выделено около 1,5 млрд рублей. В общей сложности в ремонт трассы за семь лет вложили около 2 млрд рублей.