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Нахромал на целый альбом или Гарлем на Карлухе

7 мая 2019, 06:12
Фото: vk.com/clubviachappa
Музыкальный обозреватель «Медиакорсети» оказался в числе первых слушателей хип-хоп-альбома Via Chappa.

Не знаю точно, что такое хип-хоп, но это был первый альбом ритмичной музыки, который я прослушал целиком за один присест. Специально натянув на уши наушники с амбюшурами (или амбушюрами?), чтобы не упустить никаких частот.

Когда слушаешь земляков всегда ссышься, что они на середине третьей минуте слажают, так, что хочется перемотать и извиниться перед случайной аудиторией. Или это некрепкий срывисто-зажатый тюркский вокал, или фантазия звукача или вильнуло мимо у гетераста.

Часто — всё вместе, или поганые, трусливые голоса, выросшие в республике, где издревле запрещено орать.

Я уже знаю несколько уфимских альбомов, где нет брака, но страх остался.

Я как раз вычищал из айтюнса плейлист неудачного, но правильного рока, скачанный в дорогу в ознакомительных целях, как мне написал Илья «Патрик» Тавлияров. Мол, зацени, бро, черканешь пару строк в легальное издание. Типа смм-фейсбук-всё, отжил, нужен медиалигалайз для трушного лэндинга, чувак.

Фото: vk.com/clubviachappa

Я этого афроуфимца из УГАТУ помню 23 года. Он ходил с пейджером на модной каскетке. И нам было не сойтись: я про белый гитарный рок, он про чёрный компьютерный хип-хоп. Я — слушать, он - исполнять. Он — курить, я — бухать. Он по легенде, человек-маркетинг и пиар, хотя все на самом деле знают, что он мьюзишен. Ну это как драг-дилер, который типа машины старые продает, когда копы за ним захотят прийти.

Знаю только, что строчки из его стихов «скучаю по всем вам, мое письмо уносит ветер по волнам» у меня в автоподписи джимайла уже лет 11.

И нам уже, блин, под полтос, кстати. Как бы пора выползать из чешуи, пока не окуклились. Творчество там, Вечность, самопредьявление, всё такое, пойми, брат.

И с высоты монеточки и фейса — что мой волосатый металл в лосинах, что речитатив городского протеста: один хрен, МТV 1989-94, как Ободзинский и Ротару для нас. Но не Вайкуле. Потому, что ещё не вечер. И вы это услышите в альбоме. Включая цитаты из самой Лаймы. Хорошо ложащиеся на бит. Или как он там называется.

Начав запоздало, в 40, потихоньку разбираться в механике музыки, я услышал ушами, что ритм в хип-хопе — это такая походка. Ну вот идет чувак в обвислой одежде по городу, в наушниках-лопухах, один он музыку слышит, дойдет до угла улицы Коммунистической, крутанется вокруг себя и дальше по Карлухе.

Вот, думаю, сколько же походок у Патрика накопилось-выкристаллизовалось за время болезни хип-хопом. На целый альбом нахромал. Наверное, это как сборник стихов написать: тонкий, но мучительный.

И как он смог их натоптать - эти ритмы - на уши Феномену Уфы — басисту Янгурову, чтобы у меня, чуждого негрским скороговоркам и переплясам, завибрировала грудная клетка — никому неизвестно. В общем, с ритмами там органично, организм реагирует. Я лично, конечно, в пляс не пойду, а вы — пойдете трясти мясом своим зожненьким.

Голос его звучит молодежно и сильно, наверное, звукач поработал, а может, сам по себе такой, без компрессии. В общем, звучит все. Как песня.

Ещё услышал пару знакомых голосов — восходящая звезда Вероника Муртазина, поддерживает вокалом основные говорилки и пелки Патрика. И кое-где — прифанкованная гитара Булата Аминова, который, на мой слух, играет слишком чисто-вылизанно для рока, а здесь — в самый раз.

А еще там есть духовые инструменты в лице трубы, которые окончательно разрушают компьютерный образ этой музыки.

Выросший на аналоговой музыке Патрик придумал эстетское антипромо: записал кассеты и компакт-диски. Пишут про винил и бобины — явно врут, как троцкие.

Я такое уже видел, в журнале «Русский пионер». Они тогда прикрутили к номеру виниловый диск-миньон со словами: «вот вам новый Шнуров. Мы мучались, искали, как записать грампластинку, вы теперь ищите, как послушать».

И вот вы теперь поедете на дачу — ищите кассетники и, простите, компакт-диск-плейеры, и осмотрите свои рабочие компы — вдруг там завалялся CD-ROM?

Поскольку mp3 не будет. И фиг вам, а не ссылку — слушайте ушами, а не глазами, уважайте композитора.

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