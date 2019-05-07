Нахромал на целый альбом или Гарлем на Карлухе

Я этого афроуфимца из УГАТУ помню 23 года. Он ходил с пейджером на модной каскетке. И нам было не сойтись: я про белый гитарный рок, он про чёрный компьютерный хип-хоп. Я — слушать, он - исполнять. Он — курить, я — бухать. Он по легенде, человек-маркетинг и пиар, хотя все на самом деле знают, что он мьюзишен. Ну это как драг-дилер, который типа машины старые продает, когда копы за ним захотят прийти.