mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэрия Уфы напомнила об опасности употребления еды и напитков на улице

7 мая 2019, 10:35
Фото: http://ufacity.info/
Выписаны административные протоколы и вручены уведомления.

Сегодня, 7 мая, специалисты отдела координации торговли общественного питания и услуг провели профилактический рейд на остановках общественного транспорта «Центральный рынок», «Спортивная», и по улицам Революционная, Айская, Р. Зорге, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

По результатам рейда составлено восемь административных протоколов по статье «Осуществление, организация уличной торговли или оказания бытовых услуг в неустановленных местах».

Вручено четыре уведомления о необходимости предоставления правоустанавливающих документов, подтверждающих законность размещения продажи кваса в бочках.

Фото: http://ufacity.info/

Администрация Советского района напоминает жителям и гостям нашего города, что приобретать товары у нелегальных торговцев опасно, поскольку на улицах не соблюдаются санитарные нормы и в большинстве случаев нет лицензий и других сопроводительных документов на реализуемую продукцию.

Фото: http://ufacity.info/

Материалы по теме
Во время проверки Демского рынка в Уфе нашли незаконных мигрантов и контрафактВ Уфе полицейские наведались на рынок «Евразия» и нашли нарушения
#Новости#Злата Зукович#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48