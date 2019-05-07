Мэрия Уфы напомнила об опасности употребления еды и напитков на улице

Администрация Советского района напоминает жителям и гостям нашего города, что приобретать товары у нелегальных торговцев опасно, поскольку на улицах не соблюдаются санитарные нормы и в большинстве случаев нет лицензий и других сопроводительных документов на реализуемую продукцию.