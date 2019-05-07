Мэрия Уфы напомнила об опасности употребления еды и напитков на улице

Сегодня, 7 мая, специалисты отдела координации торговли общественного питания и услуг провели профилактический рейд на остановках общественного транспорта «Центральный рынок», «Спортивная», и по улицам Революционная, Айская, Р. Зорге, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
По результатам рейда составлено восемь административных протоколов по статье «Осуществление, организация уличной торговли или оказания бытовых услуг в неустановленных местах».
Вручено четыре уведомления о необходимости предоставления правоустанавливающих документов, подтверждающих законность размещения продажи кваса в бочках.
Администрация Советского района напоминает жителям и гостям нашего города, что приобретать товары у нелегальных торговцев опасно, поскольку на улицах не соблюдаются санитарные нормы и в большинстве случаев нет лицензий и других сопроводительных документов на реализуемую продукцию.