Эксперты: жителям ЮФО важна забота руководства

Исследования специалистов HeadHunter показали, что россияне готовы на переработки в обмен на то, что руководство будет проявлять к ним заботу, пишет ФедералПресс. На территории Кубани 89% респондентов отметили, что им важно не только денежное вознаграждение за труд, но и личное отношение с руководителем. В Ростовской области их поддержали 88% опрошенных.
Респонденты из Краснодарского края оценили заботу работодателей в 2,43 балла из пяти. В Ростовской области этот показатель чуть ниже – 2,15 балла. Отмечается, что эти оценки равны средним по стране.
Все в опросе приняли участие более 3,4 тысячи человек. Отмечается, что под определением заботы 70% имели в виду зарплату без задержек, 33% - комфортное рабочее место и 26% сказали, что забота измеряется в денежном эквиваленте.