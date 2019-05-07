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Эксперты: жителям ЮФО важна забота руководства

7 мая 2019, 14:44
Фото: pxhere.com
Согласно статистике, порядка 90% сотрудников различных компаний измеряют свою работу не только в объеме заработной платы, но и в особом отношении руководителей.

Исследования специалистов HeadHunter показали, что россияне готовы на переработки в обмен на то, что руководство будет проявлять к ним заботу, пишет ФедералПресс. На территории Кубани 89% респондентов отметили, что им важно не только денежное вознаграждение за труд, но и личное отношение с руководителем. В Ростовской области их поддержали 88% опрошенных.

Респонденты из Краснодарского края оценили заботу работодателей в 2,43 балла из пяти. В Ростовской области этот показатель чуть ниже – 2,15 балла. Отмечается, что эти оценки равны средним по стране.

Все в опросе приняли участие более 3,4 тысячи человек. Отмечается, что под определением заботы 70% имели в виду зарплату без задержек, 33% - комфортное рабочее место и 26% сказали, что забота измеряется в денежном эквиваленте.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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