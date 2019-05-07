Эксперты: жителям ЮФО важна забота руководства

Исследования специалистов HeadHunter показали, что россияне готовы на переработки в обмен на то, что руководство будет проявлять к ним заботу, пишет ФедералПресс. На территории Кубани 89% респондентов отметили, что им важно не только денежное вознаграждение за труд, но и личное отношение с руководителем. В Ростовской области их поддержали 88% опрошенных.