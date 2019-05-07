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Член ОП РБ Ротов: Важно не только новое оборудование, но и обучение навыкам

7 мая 2019, 18:14
Фото: op.bashkortostan.ru
Коррекционные школы в Башкирии обновят оборудование за счет средств нацпроекта «Образование».

На эти цели будет направлено более 50 млн рублей, сообщили ТАСС в Министерстве образования республики.

Финансирование на реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа» (реализуется в рамках нацпроекта «Образование») пойдет на обновление материально-технической базы коррекционных школ: будет приобретено оборудование для трудовых мастерских, оборудование для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, логопеда, диагностических комплексов.

По данным властей Башкирии, в этих школах обучается более 2,5 тыс учеников. Член Общественной палаты Республики Башкортостан, председатель Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Олег Ротов высказал свое мнение по этому поводу:

- Важно, чтоб не просто потратились бюджетные средства, а коррекционные школы получили действительно нужное оборудование. Возможно, стоит опросить родителей и педагогов, провести предварительный мониторинг. Хотелось бы, чтоб региональное министерство образования оценивало эти затраты именно с точки зрения эффективности.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» общественник рекомендует также создать условия по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в этих образовательных учреждениях.

- Приобретение оборудования — это, конечно, важно. Но я бы обратил внимание еще и на формирование у воспитанников коррекционных школ бытовых навыков. Элементарно научить пользоваться ножницами, заштопать штаны, приготовить еду. Некоторые настолько привыкают к тому, что за них все делают другие, что теряют навык стирки вещей, не знают, как сходить в магазин, это создает трудности при проживании в студенческом общежитии, — отмечает Олег Ротов. — После выпуска из коррекционной школы многие дети-инвалиды остаются дома с родителями. Проблемы с самообслуживанием у этих детей лишь увеличивают количество неадаптированных среди них к жизни в обществе.

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