Член ОП РБ Ротов: Важно не только новое оборудование, но и обучение навыкам

- Приобретение оборудования — это, конечно, важно. Но я бы обратил внимание еще и на формирование у воспитанников коррекционных школ бытовых навыков. Элементарно научить пользоваться ножницами, заштопать штаны, приготовить еду. Некоторые настолько привыкают к тому, что за них все делают другие, что теряют навык стирки вещей, не знают, как сходить в магазин, это создает трудности при проживании в студенческом общежитии, — отмечает Олег Ротов. — После выпуска из коррекционной школы многие дети-инвалиды остаются дома с родителями. Проблемы с самообслуживанием у этих детей лишь увеличивают количество неадаптированных среди них к жизни в обществе.