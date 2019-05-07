«Башнефть» направит на выплату дивидендов акционерам 28,2 млрд рублей

Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция «Башнефти». За 2017 год республика получила 6,6 млрд рублей дивидендов. Ранее бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев сообщал, что правительство ожидает такого же размера дивидендов по итогам 2018 года. Но эта цифра окажется больше, если будет принята рекомендация Совета директоров компании - около 7, 05 млрд руб.