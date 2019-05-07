«Башнефть» направит на выплату дивидендов акционерам 28,2 млрд рублей

Совет директоров «Башнефти» рекомендовал годовому собранию акционеров направить 28,23 млрд рублей на выплату дивидендов за 2018 год, сообщает «Коммерсант-Уфа». За каждую обыкновенную и привилегированную акции предлагается выплатить по 158,95 рублей. Аналогичный размер выплат был установлен по итогам 2017 года.
Чистая прибыль компании за 2018 год составила 101,8 млрд рублей. Годовое собрание акционеров «Башнефти» назначено на 11 июня.
Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция «Башнефти». За 2017 год республика получила 6,6 млрд рублей дивидендов. Ранее бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев сообщал, что правительство ожидает такого же размера дивидендов по итогам 2018 года. Но эта цифра окажется больше, если будет принята рекомендация Совета директоров компании - около 7, 05 млрд руб.