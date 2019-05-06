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Минтранс: Оснований для приостановки полетов SSJ-100 нет

6 мая 2019, 12:04
Фото: ria.ru
Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих.

«Нет оснований (приостанавливать полеты — прим. ТАСС)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Напомним, самолет «Аэрофлота» SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту было 73 человек, из них 41 погибли, в том числе, двое детей и один член экипажа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

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