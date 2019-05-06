Минтранс: Оснований для приостановки полетов SSJ-100 нет

Напомним, самолет «Аэрофлота» SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту было 73 человек, из них 41 погибли, в том числе, двое детей и один член экипажа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.