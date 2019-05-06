Мэрия Уфы потратит до 164 млн рублей на парки и памятники

Согласно техзаданию, исполнитель обязуется отремонтировать тротуарную плитку, высадить саженцы декоративных лиственных пород, очистить и подновить памятники, на перекрестке улиц Цюрупа и Кирова установить бюст революционера, политического деятеля Сергея Кирова. Работы запланированы, в том числе, на площади двух фонтанов, в скверах Геодезистов, Борцам Революции, 50-летия Победы, «Трудовое Знамя», «Зифа», в парке Победы, в сквере Победы, на проспекте Октября, возле татарского театра «Нур», в Непейцевском дендропарке, в парках имени Ленина, Калинина, Якутова, Маяковского, Мустая Карима и Нестерова, в саду культуры и отдыха им. Аксакова, на Софьюшкиной аллее, на проспекте Салавата Юлаева, на аллее Пушкина, в театральном сквере. Всего в перечень включены 40 объектов.