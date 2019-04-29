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Posted 29 апреля 2019, 11:30

Published 29 апреля 2019, 11:30

Modified 17 октября 2022, 19:39

Updated 17 октября 2022, 19:39

Уволен глава американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе

29 апреля 2019, 11:30
В американских СМИ 28 апреля появилась информация об увольнении главы находящейся на Кубе тюрьмы Гуантанамо, контр-адмирала Джона Ринга.

Отмечено, что решение связано с проводимым в данный момент расследованием, информирует газета «Известия».

Подробности данного дела пока не сообщаются.

Временно исполняющим обязанности Ринга назначен его заместитель, Джон Хасси. По его словам, освобождение начальника тюрьмы от исполнения своих обязанностей объясняется «потерей уверенности в его способности» трудиться на этом посту.

#Ольга Яковлева#В мире#Новости
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