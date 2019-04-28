mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 апреля 2019, 07:50

Published 28 апреля 2019, 07:50

Modified 17 октября 2022, 19:38

Updated 17 октября 2022, 19:38

Полтора миллиона деревьев высадили в ходе акции «Зеленая Башкирия»

28 апреля 2019, 07:50
Сюжет
Экология
Об этом сообщил врио главы региона Радий Хабиров.

- В эти выходные в Башкирии стало на полтора миллиона деревьев больше, - сообщил на своей странице в Facebook врио главы республики Радий Хабиров. - Эта акция станет регулярной.

Радий Хабиров тоже принял участие в республиканской акции «Зелёная Башкирия», сообщили в пресс-службе главы региона. Вместе с волонтёрами он посадил саженцы хвойных деревьев в лесном массиве между сёлами Ильтебаново и Уразово. Это произошло в ходе рабочей поездки в Учалинский район 27 апреля.

– Важно понимать, что мы после себя оставляем потомкам лес, а не пустыню, прививаем молодому поколению любовь к природе, – сказал Радий Хабиров. – Идея заключается в том, чтобы привлечь к этой акции максимально большое количество людей, тех, кому это интересно, кто к этому неравнодушен.

- В этом году в городах мы сажаем только крупномеры, которые намного лучше приживаются и преображают вид населенных пунктов, – отметил Радий Хабиров.

В Уфе новые тематические аллеи из хвойных пород деревьев появились во всех семи районах города, сообщили в пресс-службе города. Всего посажено 2573 дерева и 221 кустарник.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин принял участие в наведении порядка в районе Центра спортивной подготовки на улице Камышлинской, там же вместе с именитыми спортсменами он заложил «Аллею чемпионов» в честь 53-их Международных детских игр.

Члены Общественной палаты Башкирии также не остались в стороне. Они убирали склон горы у памятника Салавату Юлаеву. Собрали около 40 мешков.

Член ОП РБ Ирина Абрамова высказала свои впечатления:

- Получили чувство морального удовлетворения от уборки. Поразило количество бионеразлагаемого отхода, бутылки в том числе, особенно в центре города. Призываем граждан все же пользоваться урнами.

В районе перекрестка улиц Айская и Достоевского была заложена Аллея дружбы. Организатор закладки аллеи - Межпартийный совет региональных отделений политических партий РФ в РБ.

В парке имения Якутова депутаты уфимского городского Совета во главе в председателем Трофимовым посадили липы и рябины.

Корреспондент Медиакорсети заметил, что вечный огонь в парке имени Якутова не горит. Это было, пожалуй, единственное негативное впечатление от общественного мероприятия.

Материалы по теме
В Уфе объявили о создании премии «Зеленая Башкирия»В республике в апреле стартует акция «Зеленая Башкирия»Оксана Савченко и Максим Чудов примут участие в субботнике в Уфе
#Общество#Экология#Новости#Новости Башкирии#Новости Уфы#Радий Хабиров#Лес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика