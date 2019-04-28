Полтора миллиона деревьев высадили в ходе акции «Зеленая Башкирия»

– Важно понимать, что мы после себя оставляем потомкам лес, а не пустыню, прививаем молодому поколению любовь к природе, – сказал Радий Хабиров. – Идея заключается в том, чтобы привлечь к этой акции максимально большое количество людей, тех, кому это интересно, кто к этому неравнодушен.