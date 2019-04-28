Полтора миллиона деревьев высадили в ходе акции «Зеленая Башкирия»

Posted 28 апреля 2019, 07:50
Published 28 апреля 2019, 07:50
Modified 17 октября 2022, 19:38
Updated 17 октября 2022, 19:38
- В эти выходные в Башкирии стало на полтора миллиона деревьев больше, - сообщил на своей странице в Facebook врио главы республики Радий Хабиров. - Эта акция станет регулярной.
Радий Хабиров тоже принял участие в республиканской акции «Зелёная Башкирия», сообщили в пресс-службе главы региона. Вместе с волонтёрами он посадил саженцы хвойных деревьев в лесном массиве между сёлами Ильтебаново и Уразово. Это произошло в ходе рабочей поездки в Учалинский район 27 апреля.
– Важно понимать, что мы после себя оставляем потомкам лес, а не пустыню, прививаем молодому поколению любовь к природе, – сказал Радий Хабиров. – Идея заключается в том, чтобы привлечь к этой акции максимально большое количество людей, тех, кому это интересно, кто к этому неравнодушен.
- В этом году в городах мы сажаем только крупномеры, которые намного лучше приживаются и преображают вид населенных пунктов, – отметил Радий Хабиров.
В Уфе новые тематические аллеи из хвойных пород деревьев появились во всех семи районах города, сообщили в пресс-службе города. Всего посажено 2573 дерева и 221 кустарник.
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин принял участие в наведении порядка в районе Центра спортивной подготовки на улице Камышлинской, там же вместе с именитыми спортсменами он заложил «Аллею чемпионов» в честь 53-их Международных детских игр.
Члены Общественной палаты Башкирии также не остались в стороне. Они убирали склон горы у памятника Салавату Юлаеву. Собрали около 40 мешков.
Член ОП РБ Ирина Абрамова высказала свои впечатления:
- Получили чувство морального удовлетворения от уборки. Поразило количество бионеразлагаемого отхода, бутылки в том числе, особенно в центре города. Призываем граждан все же пользоваться урнами.
В районе перекрестка улиц Айская и Достоевского была заложена Аллея дружбы. Организатор закладки аллеи - Межпартийный совет региональных отделений политических партий РФ в РБ.
В парке имения Якутова депутаты уфимского городского Совета во главе в председателем Трофимовым посадили липы и рябины.
Корреспондент Медиакорсети заметил, что вечный огонь в парке имени Якутова не горит. Это было, пожалуй, единственное негативное впечатление от общественного мероприятия.