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Оксана Савченко и Максим Чудов примут участие в субботнике в Уфе

26 апреля 2019, 08:35
Фото: ufacity.info
Субботник состоится 27 апреля, сообщает пресс-служба Ленинского района Уфы.

Известные спортсмены Башкирии примут участие в субботнике на территории строящегося объекта к Международным детским играм — Центра спортивной подготовки на улице Камышлинская. Пловчиха, 8-кратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко, биатлонист, трехкратный чемпион мира Максим Чудов, лыжник и биатлонист Ирек Зарипов, рапиристка, чемпионка Европы Аделина Бикбулатова, легкоатлет, чемпион России Дмитрий Петров проведут зарядку для участников субботника.

Также планируется выступление творческих коллективов, а спортсмены заложат новую хвойную «Аллею Чемпионов». В завершении всех угостят чаем и кашей.

Кроме того, в этот день массовая уборка состоится на озере Долгое в микрорайоне Нижегородка. На стадионе «Водник» пройдет «Разноцветная уборка».

Новые тематические аллеи появятся в Центре образования № 10 и на улице Миннибаева, сообщили в администрации района.

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