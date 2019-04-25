В Уфе горожане восемь лет добивались установки детской площадки во дворе

- К помощникам Александра Вадимовича Андреева, который в тот момент был кандидатом в депутаты Госсобрания РБ, я обратилась в тот момент, когда уже просто не знала, куда обращаться дальше. В конце лета в прошлом году он со своими помощниками приезжал к нам во двор, все осмотрел, со всеми поговорил, выслушал, - продолжает рассказ Оксана. – Мы сначала решили, что он тоже не вернется больше. Но потом выяснилось, что Александр Вадимович – человек слова, как сказал, так и сделал.