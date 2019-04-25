В Уфе горожане восемь лет добивались установки детской площадки во дворе

Очень поучительная история произошла во дворе по улице Гагарина, 12/4 в уфимском микрорайоне Сипайлово. Вопрос о строительстве детской площадки возник почти сразу же после того, как старая площадка была демонтирована в 2011 году в ходе строительства детского сада.
- До этого у нас во дворе стояли старые ржавые качели и карусели еще советского образца. Но когда их снесли, возникла странная ситуация: наш двор, в который выходят два многоэтажных дома, а потом добавился еще и детский сад, остался вообще без детской площадки, - рассказала Медиакорсети мама троих детей, стоматолог по профессии Оксана Батагова.
По ее словам, трудно назвать инстанцию, в которую не обращались инициативные жильцы с просьбой вновь установить в их дворе детский городок. Многие дети так и выросли, вынужденные ходить играть в соседние дворы.
- Мы обращались и в мэрию, и Хамитову писали письмо, но отовсюду приходили сплошные отписки, - перечисляет Оксана Батагова. – В конце концов, решили уже не ждать милости от властей и сами собрали средства, сделали съемку местности и поставщика нашли. Осталось только оформить все документально. Но тут выяснилось, что управляющая компания потеряла протокол собрания жильцов о приобретении и установке детской площадки.
Оксана Батагова от имени жильцов отправилась с просьбой принять кардинальное решение насчет детской площадки для их двора на личный прием в администрацию Уфы к сотрудникам аппарата, которым тогда еще руководил Ирек Ялалов. И там выяснилось, что чиновники впервые слышат об этой проблеме.
- Это значит, что все наши письма, протоколы и прочие документы где-то застревали и никуда не уходили, представляете?! – возмущается Оксана. – Мне уже начали говорить люди, которые устали сражаться с бюрократами, чтобы я бросила это дело, потому что все равно ничего не добьюсь. Но я решила: пойду до конца.
В поисках помощи Оксана обращалась и к депутатам. Один из них приезжал перед выборами во двор, раздал листовки и календарики, пообещал решить вопрос, но потом уехал и больше не возвращался.
- К помощникам Александра Вадимовича Андреева, который в тот момент был кандидатом в депутаты Госсобрания РБ, я обратилась в тот момент, когда уже просто не знала, куда обращаться дальше. В конце лета в прошлом году он со своими помощниками приезжал к нам во двор, все осмотрел, со всеми поговорил, выслушал, - продолжает рассказ Оксана. – Мы сначала решили, что он тоже не вернется больше. Но потом выяснилось, что Александр Вадимович – человек слова, как сказал, так и сделал.
Александр Андреев и его команда пошли по всем инстанциям, которые раньше «футболили» жильцов с их просьбами сделать во дворе детскую площадку, и все-таки добился положительного решения вопроса.
- Долго они этим вопросом занимались, но все-таки добились справедливого решения, - говорит Оксана Батагова. – В начале февраля нам сообщили, что вопрос решен, и вот на следующей неделе должны приехать специалисты и установить долгожданное оборудование для детского городка.
Жильцы считают это событие большой общей победой.
- Мы очень дружно живем с соседями, вместе на субботники выходим, чаепития устраиваем. Когда установят детскую площадку, обязательно устроим большой праздник, пригласим всех, и Александр Вадимович с его командой будут у нас дорогими гостями, - радостно сообщила Оксана Батагова.