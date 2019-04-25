В Башкирии в школе вновь распылили газовый баллончик: 14 человек в больнице

Posted 25 апреля 2019, 12:08
Published 25 апреля 2019, 12:08
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
Сегодня, 25 апреля, около 10 утра в средней образовательной школе № 20 в Белорецке произошло распыление слезоточивого газа, сообщили в пресс-службе государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.
Из здания эвакуировали 589 человек.
Скорая отвезла 14 детей и учительницу с симптомами раздражения слизистой, отравлением и болью в животе в больницу. Учебный процесс был прерван. В школе сейчас проветриваются помещения.
Оказалось, что родители в целях безопасности купили ребенку – ученику 4 класса, газовый баллончик. Он живет далеко от школы и возвращается один домой. Таким способом родители решили оградить ребенка от нападения бродячих собак. Одноклассники узнали о том, что в рюкзаке ученика лежит необычный предмет. Оказавшись одни в гардеробе, дети провели собственное исследование "интересного предмета".
Инцидент, который в последнее время повторяется в башкирских школах все чаще, прокомментировала Уполномоченная по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова. Об этом она написала в своем Facebook.
- Мы оперативно постарались разобраться в этом происшествии и получить ответы на основные вопросы: как газовый баллончик оказался в руках детей? Как получилось так, что дети во время происшествия оказались без взрослых? Как сработала школа в данной опасной ситуации?
Администрация школы в данной ситуации сработала моментально. Все дети были эвакуированы. Пострадавшие дети были госпитализированы. А теперь о главном... Сегодня дети провели нам очередной экзамен на осознанность и ответственность взрослых перед детьми. Своими действиями дети призвали нас, взрослых, задать себе вопрос: что еще мы должны сделать для создания безопасного, а значит счастливого детства наших детей?