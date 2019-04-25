В Башкирии в школе вновь распылили газовый баллончик: 14 человек в больнице

Администрация школы в данной ситуации сработала моментально. Все дети были эвакуированы. Пострадавшие дети были госпитализированы. А теперь о главном... Сегодня дети провели нам очередной экзамен на осознанность и ответственность взрослых перед детьми. Своими действиями дети призвали нас, взрослых, задать себе вопрос: что еще мы должны сделать для создания безопасного, а значит счастливого детства наших детей?