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Posted 25 апреля 2019, 07:05

Published 25 апреля 2019, 07:05

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

«Советский спорт» рассказал о судействе Москалева на матче в Уфе

25 апреля 2019, 07:05
Сюжет
Болеем за наших
Спортивное издание напомнило о его судействе в другом матче, где Москалеву поставили «двойку».

«Советский спорт» сегодня обратил внимание на скандал с судейством во время матча «Уфы» и «Арсенала» 20 апреля. Футбольный арбитр Владимир Москалев определил за матч 23 нарушения у «Уфы» и только3 – у «Арсенала».

Это вызвало волну возмущения среди болельщиков, которые стали собирать подписи под петицией в адрес президента РПЛ Сергея Прядкина. Петицию с просьбой разобраться в судействе подписали около 3 500 человек.

- Москалев уже не первый раз попадается на странном и неоднозначном судействе, - пишет издание. - Месяц назад этому арбитру доверили обслуживать матч между Зенитом и Спартаком. Игра превратилась в откровенный фарс из-за судейских ошибок. Неспроста руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров наградил Москалева за работу почетной двойкой с минусом, то есть колом в журнал по-школьному.

- Руководству российской премьер-лиги действительно стоит хорошенько подумать о санкциях в отношении судьи Москалева, - делает вывод журналист «Советского спорта». - Ведь такое сомнительное судейство напрочь убивает желание смотреть матчи.

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