«Советский спорт» рассказал о судействе Москалева на матче в Уфе

Posted 25 апреля 2019, 07:05
Published 25 апреля 2019, 07:05
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
«Советский спорт» сегодня обратил внимание на скандал с судейством во время матча «Уфы» и «Арсенала» 20 апреля. Футбольный арбитр Владимир Москалев определил за матч 23 нарушения у «Уфы» и только3 – у «Арсенала».
Это вызвало волну возмущения среди болельщиков, которые стали собирать подписи под петицией в адрес президента РПЛ Сергея Прядкина. Петицию с просьбой разобраться в судействе подписали около 3 500 человек.
- Москалев уже не первый раз попадается на странном и неоднозначном судействе, - пишет издание. - Месяц назад этому арбитру доверили обслуживать матч между Зенитом и Спартаком. Игра превратилась в откровенный фарс из-за судейских ошибок. Неспроста руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров наградил Москалева за работу почетной двойкой с минусом, то есть колом в журнал по-школьному.
- Руководству российской премьер-лиги действительно стоит хорошенько подумать о санкциях в отношении судьи Москалева, - делает вывод журналист «Советского спорта». - Ведь такое сомнительное судейство напрочь убивает желание смотреть матчи.