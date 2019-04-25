«Советский спорт» рассказал о судействе Москалева на матче в Уфе

- Москалев уже не первый раз попадается на странном и неоднозначном судействе, - пишет издание. - Месяц назад этому арбитру доверили обслуживать матч между Зенитом и Спартаком. Игра превратилась в откровенный фарс из-за судейских ошибок. Неспроста руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров наградил Москалева за работу почетной двойкой с минусом, то есть колом в журнал по-школьному.