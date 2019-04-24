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«Вскрытие покажет»: Особенности национальной мусорной реформы

24 апреля 2019, 04:56
В новом выпуске видеоблога «Новых Известий» показали некоторые абсурдные стороны мусорной реформы.

Этот выпуск стоит посмотреть хотя бы потому, чтобы знать, как в разных регионах страны подошли к реализации так называемой «мусорной реформы», которая стартовала в стране в этом году.

И хотя до старты реформы у региональных министерств природы и участников рынка было достаточно времени, чтобы тщательно к ней подготовиться, примеров неразумной реализации её хоть отбавляй.

В Башкирии, например, уже многие наслышаны, что в квитанциях по оплате за сбор и обработку мусора неожиданно появились счета на умерших людей.

В Оренбурге журналисты провели эксперимент и выяснили, что нормативы по выработке мусора на одного жителя необоснованно завышены примерно в 4 раза.

В других регионах страны протестуют против планов строительства полигонов ТКО и мусороперерабатывающих заводов, а в Саратове завели уголовное дело за невывоз мусора.

Немало примеров и того, что регоператоры аффилированы с местной властью. Подробнее — смотрите в видеоблоге «Вскрытие покажет».

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