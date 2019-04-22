Уфа шашлычная: Где вкусно и красиво приготовить главное блюдо лета

Парк лесоводов – одно из главных и любимых шашлычных мест уфимцев. Это огромный сквер, где есть все для качественного отдыха на любой вкус: неспешных прогулок, занятий физкультурой, есть зверинец – подкрепившись вкуснейшими шашлычками, можно посмотреть, как живут братья наши меньшие. Особенно это будет интересно детям. А вечером, когда чуть стемнеет, здесь приятно прогуляться по аллеям в теплом свете фонарей.
Площадка для приготовления мяса представляет собой большой прямоугольник со сторонами примерно 50 на 70 метров. Это примерно треть футбольного поля.
По периметру расположены 15 комплектов для приготовления шашлыка, каждый из которых включает в себя большой стол, лавочку, мангал и урну для мусора. Одновременно в одном месте может уместиться компания до 10-15 человек. На лавочке, конечно, все не поместятся. Но ведь все знают: если есть стоя, то влезет больше. Совет: возьмите с собой скатерть.
В центре площадки ничего нет, обычно эта полянка используется для активностей – здесь носятся дети, можно поиграть в мини-футбол, в бадминтон.
На входе на площадку расположена площадка для складирования мусора, а также кабинки биотуалетов.
Добраться сюда проще пареной репы. Если на общественном транспорте, то на любом маршруте, чей путь пролегает по улице Менделеева до остановки «Парк Лесоводов», она же «ВДНХ». Можно, если вы едете по улице Сагита Агиша, выйти на одноименной остановке. Далее со всех этих остановок минут 5-10 полезной ходьбы.
Если на машине, то ехать нужно мимо 21-й больницы по единственной дороге до конца, пока не приедете на парковку. Оттуда снова 5 минут пешком. Также на машине можно завернуть с улицы Сагита Агиша: за остановкой на стороне парка узенькая дорожка, которую можно и проглядеть.
Теперь о минусах. Уфимцы – трудолюбивый народ. Мы любим много работать и любим хорошо отдохнуть, поэтому здесь всегда очень многолюдно, а мангалов всего 15. И все они, начиная примерно с полудня, заняты до самой ночи в любой день недели. Так что приходите пораньше, иначе придется ждать, занимать очередь или возьмите свой мангал.
Кабинок биотуалетов всего две. Если было бы больше, то очевидно, что при большом скоплении народа это было бы лучше. Еще один минус - отсутствие водоема. Хотя весь май и половину июня по понятным причинам это даже и минусом-то трудно назвать.
Чуть не забыли: площадка бесплатная – конечно это к плюсам.
Здесь мы решили пойти нестандартным путем, сделали зразы из индейки с дымком и растаявшим внутри сыром. Быстро и вкусно.
Во-первых, это диетическое полезное мясо. А во-вторых, есть вариант не заморачиваться с разделкой – в специальных упаковках «Индилайт» уже все готово к прожарке.
Если не повезло найти свободный мангал в «Парке лесоводов», это не повод возвращаться домой. Идем через дорогу, а точнее к остановке «Трамплин». Добраться сюда можно также на любом автобусе по улице Менделеева.
Далее нас ждет небольшое путешествие по воздуху – спускаемся по канатной дороге к берегу реки Уфа. Стоимость проезда в воздушных трамвайчиках веселой расцветки – синей, желтой, красной – порядка 50 рублей в одну сторону на одного любителя шашлыка. Дети до 5 лет едут бесплатно. Имейте в виду: за провоз багажа тяжелее 10 килограммов также придется заплатить. Добраться также можно и на авто: доезжаете до «Олимпик-парка», оставляете машину на стоянке, если есть место, и минут пять идете мимо веревочного парка, он будет справа.
Берег реки Уфа – неорганизованное место для пикников и шашлыка. Здесь нет туалетов, мусорных контейнеров, установленных мангалов. Это из минусов, которые, безусловно, раз и навсегда меркнут перед одним очевидным огромным плюсом – здесь невероятно красиво. И, конечно же, отдыхается в таком уголке нетронутой природы под пение птиц и журчание реки гораздо приятнее.
На другом берегу реки расположены дачные поселки, поэтому через реку курсирует паром. Можно переплыть на другой берег и найти для пикника подходящее место. Не забудьте только мусор за собой отвезти обратно в город.
В прошлом году проезд в одну сторону для одного пассажира составлял 25 рублей. Интернет говорит, что в этом году стоимость немного увеличится. Ну, сориентироваться по цене можно. Ах да, имейте в виду: если вы все-таки решили перебраться на другой берег, слишком там не засиживайтесь – паром возит людей не допоздна, заканчивает примерно часов в 8 вечера.
Чтобы преодолеть весь маршрут легко, можно взять нежирное мясо, например, грудку индейки. Она легко усваивается и не вызывает ощущения тяжести.
Здесь шашлык из индейки "Индилайт" почему-то поедается с особенным аппетитом.
Следующее место для отдыха и шашлыка – набережная реки Уфа в Сипайлово. Сипайловские шашлычные места правильно будет разделить на две части: организованные и неорганизованные. Ко вторым относится практически весь берег реки: можно выйти из автобуса или машины в одной части микрорайона, на остановке «Натальи Ковшовой» (да, на любом транспорте, идущим в Сипайлово) и вдоль берега идти и идти в поисках наиболее подходящего именно вам места для пикника.
Береговая линия в Сипайлово не очень широкая и на одном подходящем пятачке места хватит максимум для одной компании или для одной парочки. Зато берег длинный – пара-тройка километров как минимум. По красоте эти места почти не уступают набережной под остановкой «Трамплин».
Пожалуй, одно место стоит выделить. Если вы дойдете вдоль берега до пересечения с улицей Академика Королева или же спуститесь по ней к берегу, вы попадете в чудесное место. Ориентир – пока недостроенное летнее кафе в конце улицы, надо зайти в лес и пройти к берегу прямо за этим кафе.
Здесь вы попадете в небольшую опушку сказочного леса из произведений братьев Гримм или из мистических фильмов. Деревья здесь принимают причудливую форму, скорее всего, из-за ветров и наводнений – они будто танцуют, почти живые. Ближе к вечерним сумеркам здесь вполне создается немного мистически-готически-сказочная атмосфера. Короче, здесь, правда, очень прикольно.
Минусы здесь те же, что и в любом другом неорганизованном месте – отсутствие удобств. Зато красиво и необычно, это важнее.
Для этого места, пожалуй, лучше всего подойдет стейк из грудки от «Индилайт», потому что мясо здесь нарезано как раз под стейки и в каждой упаковке примерно по полкило – удобно рассчитывать количество при закупке. И да, не спрашивайте, как мы определяем, какое мясо более подходит для того или иного шашлычного места – это всего лишь интуиция. Но она еще никогда не подводила.
И для этого места лучше под шашлык выбрать соус поострее: рассказывая ближе к вечеру друзьям страшные сказки, он будет как нельзя к месту.
Теперь об организованных местах для шашлыков. В Сипайлово на берегу Уфимки есть кафе с эзотерическим названием «Берег солнца». Добраться можно на любом «сипайловском» транспорте до остановки «Мечеть» и пройти через дворы к реке. Можно также идти с остановки «Натальи Ковшовой», правда, идти придется минут на 5-10 дольше. Зато аппетит нагуляете.
Если вы хотите чуть больше удобств, здесь они есть: порядка 14 шатров-навесов с большими столами, скамейками и мангалами. Каждый вмещает компанию примерно до 15 человек.
Есть еще три деревянных домика. В отличие от открытых шатров-навесов, эти домики, если что, спасут не только от дождя, но и от ветра. Внутри есть электричество.
В прошлом году аренда шатра-навеса стоила 2500 рублей, а домика 3700 рублей. В этом году, сказали, что если цены и изменятся, то незначительно. Важно: это цена на все время работы пляжа от открытия и до закрытия – с 10 утра и до полуночи. Это как раз тот случай, когда можно реально устать отдыхать.
Здесь же есть большая огороженная детская площадка. Так что, придя на шашлык с детьми, можно их спровадить (они будут не против) на эту площадку, а самим заняться более серьезными шашлычными делами.
Здесь же буквально в 20 метрах от шашлычной оборудован пляж с удобным выходом к реке. Можно арендовать лежаки, недорого. А вот вход на пляж платный, но вполне терпимый по цене – порядка 50 рублей с загорающего носа.
Также есть большое кафе. Туалет тоже имеется, правда, при беглом осмотре территории была замечена всего одна кабинка. Видимо, в разгар веселья и погоды – а народу тут очень много в это время – могут быть очереди.
Еще одним минусом является отсутствие баньки. Ух, как же ее тут не хватает для полного счастья! Ну, может быть, когда-нибудь появится.
Возвращаясь к эзотерической тематике и учитывая, что здесь есть практически все, включая реку и пляж, здешний отдых можно вполне сравнить с пребыванием в сказочной нирване.
Здесь для жарки хорошо подойдет – испытано на себе! – классическая грудка индейки от «Индилайт». Нежнейшее мясо готовиться будет быстро. А к соусам можно добавить восточных мотивов: пожалуй, соевый соус и крепкая мудрость жгучего васаби многим придутся по вкусу именно здесь, в нирване.
Речь еще об одном месте притяжения трудолюбивых и жаждущих хорошего и вкусного отдыха уфимцев – озере «Теплое», что в микрорайоне ДОК.
Доехать сюда можно на любом транспорте до остановки «Военкомат» и пройтись немного, минут 10-15 до озера. На машине можно проехать прямо к озеру. Сразу к минусу: с парковкой беда. В смысле – совсем беда. У берега ставить некуда, не проехать и вообще не комильфо. А организованных парковок нет.
С одной стороны озера платный пляж с развлечениями типа катамаранов, лодок и «бананов». А вот весь противоположный берег полностью во власти шашлычников. Между дымом от мангалов вдоль берега еще иногда рыбаки попадаются.
Здесь хоть и не организованно, но очень красиво. А с шашлыками можно особо не мудрить. Мы сделали так: просто сложили на решетку сочное мясо из индейки. Буквально несколько минут и готово. Просто, быстро и очень вкусно.