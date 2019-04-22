Уфа шашлычная: Где вкусно и красиво приготовить главное блюдо лета

Для этого места, пожалуй, лучше всего подойдет стейк из грудки от «Индилайт», потому что мясо здесь нарезано как раз под стейки и в каждой упаковке примерно по полкило – удобно рассчитывать количество при закупке. И да, не спрашивайте, как мы определяем, какое мясо более подходит для того или иного шашлычного места – это всего лишь интуиция. Но она еще никогда не подводила.