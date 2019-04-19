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Вице-мэр Уфы по транспорту Андрей Федосов ушел в отставку

19 апреля 2019, 06:23
Фото: allufa.ru
Об этом сообщили в приемной столичного управления транспорта и связи.

Заместитель главы администрации Уфы-начальник управления транспорта и связи Андрей Федосов покинул свой пост, сообщили в его бывшей приемной в мэрии. На данный момент он уже не работает в должности.

Первым о возможной грядущей отставке Федосова 17 апреля сообщил РБК. Тогда в пресс-службе администрации города эту информацию не подтверждали.

Напомним, бывший сити-менеджер, ныне сенатор Ирек Ялалов назначил Андрея Федосова вице-мэром по транспорту в начале августа прошлого года. Новый замглавы должен был заниматься развитием транспортной инфраструктуры — модернизацией подвижного состава электротранспорта, созданием транспортного каркаса.

С приходом нового руководства республики и города перед транспортным блоком мэрии были поставлены задачи по наведению в Уфе порядка с маршрутками, избавлению от нелегальных перевозчиков и созданию преференций государственном перевозчику — ГУП «Башавтотранс». Была начата так называемая транспортная реформа.

Однако с уходом нелегалов на многих городских маршрутах резко уменьшилось количество автобусов, многие маршруты мэрия просто сократила. В результате от населения начали поступать многочисленные жалобы на перебои с общественным транспортом, поскольку автобусы «Башавтотранса» из-за их малочисленности и высокой степени износа оказались не способны обеспечить нормальное функционирование городской транспортной системы. На последнем совещании в правительстве региона врио главы Башкирии Радий Хабиров обрушился с критикой на транспортный блок администрации Уфы. Его неприятно удивило, что от горожан до сих пор продолжают поступать жалобы.

— Я считаю, что это аномалия. На данный момент мои поручения в части обеспечения транспортного порядка не выполняются. Блок, который занимается транспортным обеспечением, не до конца слышит мои поручения. Я этим возмущен, - заявил Радий Хабиров. - Вопрос транспортного обеспечения — это главнейший вопрос. Почему до сих пор идут жалобы по поводу того, что не хватает маршрутов? Почему мы не можем решить простую проблему хотя бы в Уфе? Транспортный блок в Уфе не дорабатывает.

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