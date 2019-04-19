Вице-мэр Уфы по транспорту Андрей Федосов ушел в отставку

— Я считаю, что это аномалия. На данный момент мои поручения в части обеспечения транспортного порядка не выполняются. Блок, который занимается транспортным обеспечением, не до конца слышит мои поручения. Я этим возмущен, - заявил Радий Хабиров. - Вопрос транспортного обеспечения — это главнейший вопрос. Почему до сих пор идут жалобы по поводу того, что не хватает маршрутов? Почему мы не можем решить простую проблему хотя бы в Уфе? Транспортный блок в Уфе не дорабатывает.