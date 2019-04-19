В Уфе пройдет турнир рукопашного боя памяти сотрудников СОБР

Соревнования пройдут 20 апреля в 11:00 по адресу улица К. Маркса, 2 в спорткомплексе «Динамо». К участию в соревнованиях допущены сотрудники правоохранительных органов и юноши в возрасте от 14 до 17 лет. Участники будут состязаться в восьми весовых категориях.
Напомним, в Чеченской республике в 1995 и 1996 годах при исполнении служебного долга погибли офицеры СОБР из Башкирии Анатолий Соколов, Роберт Ситдиков, Дмитрий Дементов, Сергей Чурин, Андрей Щекатуров, Станислав Вереденко и Андрей Симахин.