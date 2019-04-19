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В Уфе пройдет турнир рукопашного боя памяти сотрудников СОБР

19 апреля 2019, 10:40
Фото: vk.com
В Уфе состоится открытый лично-командный чемпионат по рукопашному бою, посвященный памяти сотрудников Специального отряда быстрого реагирования, погибших при выполнении служебного долга, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Башкирии.

Соревнования пройдут 20 апреля в 11:00 по адресу улица К. Маркса, 2 в спорткомплексе «Динамо». К участию в соревнованиях допущены сотрудники правоохранительных органов и юноши в возрасте от 14 до 17 лет. Участники будут состязаться в восьми весовых категориях.

Напомним, в Чеченской республике в 1995 и 1996 годах при исполнении служебного долга погибли офицеры СОБР из Башкирии Анатолий Соколов, Роберт Ситдиков, Дмитрий Дементов, Сергей Чурин, Андрей Щекатуров, Станислав Вереденко и Андрей Симахин.

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