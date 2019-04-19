В Башкирии создали «Центр мониторинга аварийного жилищного фонда»

В Башкирии создано и зарегистрировано государственное казенное учреждение «Центр мониторинга аварийного жилищного фонда». Учредителем является госкомитет Башкирии по строительству и архитектуре. По данным Спарк-Интерфакс, директором назначен совладелец московского ООО «Мосстрой» Рустем Идрисов.
Основной целью Центра является решение задач по ликвидации аварийного жилищного фонда. Учреждение наделено функциями государственного заказчика и застройщика при расселении жилья, находящегося в госсобственности республики и признанного непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции в рамках реализации адресных программ по переселению из аварийного жилфонда.