В Башкирии создали «Центр мониторинга аварийного жилищного фонда»

Основной целью Центра является решение задач по ликвидации аварийного жилищного фонда. Учреждение наделено функциями государственного заказчика и застройщика при расселении жилья, находящегося в госсобственности республики и признанного непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции в рамках реализации адресных программ по переселению из аварийного жилфонда.