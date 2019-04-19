СК: чиновника Росавиации арестовали за хищение более 1 млрд руб

По версии следствия, в 2008 году ФГУП подписало договор с одной из адвокатских коллегий о предоставлении юридической помощи. У председателя коллегии были связи в Росавиации. При содействии чиновника Росавиации юрист представил заключение о стоимости юридических услуг для формирования конкурсной документации. Цены в документе были сильно завышены.