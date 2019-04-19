СК: чиновника Росавиации арестовали за хищение более 1 млрд руб

Деньги были украдены у ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения». Об этом пишет RNS.
Расследование ведет Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено по материалам собранным ФСБ.
По версии следствия, в 2008 году ФГУП подписало договор с одной из адвокатских коллегий о предоставлении юридической помощи. У председателя коллегии были связи в Росавиации. При содействии чиновника Росавиации юрист представил заключение о стоимости юридических услуг для формирования конкурсной документации. Цены в документе были сильно завышены.
Далее подозреваемые заключили контракт между «Государственной корпорацией по организации воздушного движения» и адвокатской коллегией. Договор впоследствии множество раз продлевался, что является нарушением установленных процедур.
В итоге сумма государственного контракта была существенно завышена. За 10 лет адвокатская коллегия необоснованно получила от ФГУП свыше одного миллиарда рублей.
Полицейские взяли под стражу как главу адвокатской коллегии, так и проходящего по делу чиновника Росавиации. Следствие продолжается.