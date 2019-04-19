«Русгидро» сократило выработку электроэнергии на 5,6% с начала года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель упал на 5,6%. Об этом пишет RNS.
Без учета Богучанской ГЭС производственные мощности «Русгидро» сократили выработку электроэнергии в январе-марте на 9,1% — до 28,952 миллиарда кВт•ч.
В первые три месяца 2019 года, входящие в «Русгидро» гидроэлектростанции, снизили выработку электричества на 13,6% - до 19,127 миллиарда кВт•ч. Положительная динамика здесь наблюдается лишь на тепловых станциях на Дальнем Востоке, выработавших 9,722 миллиарда кВт•ч электроэнергии и превысивших показатели аналогичного периода 2018 года на 1,5%.
В январе-марте ветряные, солнечные и геотермальные электростанции «Русгидро» продемонстрировали выработку 104 миллиона кВт•ч. Снижение показателей составило 9,1%. Выработка электричества на Севано-Разданском каскаде ГЭС в Армении сократилась на 24,9% и составила 48 миллионов кВт•ч. Дальневосточные компании «Русгидро» отпустили тепловой энергии в первом квартале текущего года 12,172 миллиона Гкал, что ниже показателя 2018 года на 6,7%.
Что касается компаний сбытового сегмента «Русгидро», то в первые три месяца нынешнего года их общий полезный отпуск электроэнергии сократился на 3,3%, составив 14,779 миллиарда кВт•ч. В этом случае на снижение показателей повлиял климат. Средняя температура воздуха с начала 2019 года была выше среднесуточной температуры в января-марта прошлого года.