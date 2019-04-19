«Русгидро» сократило выработку электроэнергии на 5,6% с начала года

Что касается компаний сбытового сегмента «Русгидро», то в первые три месяца нынешнего года их общий полезный отпуск электроэнергии сократился на 3,3%, составив 14,779 миллиарда кВт•ч. В этом случае на снижение показателей повлиял климат. Средняя температура воздуха с начала 2019 года была выше среднесуточной температуры в января-марта прошлого года.