Писателя Дмитрия Быкова доставили из Уфы в Москву

18 апреля писателя Дмитрия Быкова, который находился в медикаментозной коме, доставили в Москву, сообщает «ТАСС» со ссылкой на председателя редакционного совета «Новой газеты» Дмитрия Муратова.
«Мы в Москве, полет прошел хорошо», — поделился Муратов.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале писал, что на борту находилась бригада медиков и жена писателя. Состояние Быкова по-прежнему тяжелое, но стабильное.
51-летнего писателя доставят в одну из московских клиник.
Напомним, Дмитрий Львович Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля в 19:30 и с лекцией на тему «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках лектория «Прямая речь». Лекцию отменили за несколько часов до его начала, зрителям предложили вернуть билеты и получить деньги назад.
Писателю вызвали скорую из-за тяжелого состояния здоровья - мужчине стало плохо еще в аэропорту Уфы. Практически сутки Быков находился в стабильно тяжелом состоянии и до сих пор находится в медикаментозной коме.