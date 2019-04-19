Писателя Дмитрия Быкова доставили из Уфы в Москву

Напомним, Дмитрий Львович Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля в 19:30 и с лекцией на тему «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках лектория «Прямая речь». Лекцию отменили за несколько часов до его начала, зрителям предложили вернуть билеты и получить деньги назад.