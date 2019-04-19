mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Писателя Дмитрия Быкова доставили из Уфы в Москву

19 апреля 2019, 04:28
Фото: ru.m.wikipedia.org
Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что полет прошел хорошо.

18 апреля писателя Дмитрия Быкова, который находился в медикаментозной коме, доставили в Москву, сообщает «ТАСС» со ссылкой на председателя редакционного совета «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

«Мы в Москве, полет прошел хорошо», — поделился Муратов.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале писал, что на борту находилась бригада медиков и жена писателя. Состояние Быкова по-прежнему тяжелое, но стабильное.

51-летнего писателя доставят в одну из московских клиник.

Напомним, Дмитрий Львович Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля в 19:30 и с лекцией на тему «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках лектория «Прямая речь». Лекцию отменили за несколько часов до его начала, зрителям предложили вернуть билеты и получить деньги назад.

Писателю вызвали скорую из-за тяжелого состояния здоровья - мужчине стало плохо еще в аэропорту Уфы. Практически сутки Быков находился в стабильно тяжелом состоянии и до сих пор находится в медикаментозной коме.

Материалы по теме
В Уфе в реанимацию попал известный писатель Дмитрий БыковИсточник: В Уфе писатель Дмитрий Быков впал в комуБыков в больнице в Уфе: Свежие новости о состоянии здоровья писателя
#Новости#Злата Зукович#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48