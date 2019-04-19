Хабиров покинул пятерку самых упоминаемых в СМИ губернаторов-блогеров

Сегодня, 19 апреля, стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров по итогам марта выпал из топ-5 наиболее цитируемых в СМИ губернаторов-блогеров. Соответствующий рейтинг опубликовала «Медиалогия».
Как уточняется на сайте компании, рейтинг составлялся на основе анализа более 50 тысяч СМИ. В нем Радий Хабиров занял девятое место, опустившись за месяц сразу на пять позиций.
Тем временем в пятерке лидеров данного рейтинга находятся глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.
Если рассматривать итоги рейтинга детально, то «Медиалогия» уточняет: в марте СМИ чаще всего цитировали опубликованное Радием Хабировым на его странице в соцсетях сообщение о подтоплении Сибайского карьера, в котором он отмечал, что «очаги тления остались под водой», а «число случаев превышения ПДК вредных веществ в воздухе должно снизиться до нуля». К сожалению, реальная картина событий опровергла эти утверждения.
Напомним, что сегодня как раз стало известно, что УГОК продолжит затопление Сибайского карьера с 26 апреля, чтобы окончательно справиться с очагами тления.