Хабиров покинул пятерку самых упоминаемых в СМИ губернаторов-блогеров

Если рассматривать итоги рейтинга детально, то «Медиалогия» уточняет: в марте СМИ чаще всего цитировали опубликованное Радием Хабировым на его странице в соцсетях сообщение о подтоплении Сибайского карьера, в котором он отмечал, что «очаги тления остались под водой», а «число случаев превышения ПДК вредных веществ в воздухе должно снизиться до нуля». К сожалению, реальная картина событий опровергла эти утверждения.