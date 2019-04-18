В Уфимском районе раскрыли убийство, совершенное 8 лет назад

21 сентября 2011 года женщина обнаружила тело супруга с огнестрельным ранением у себя дома в селе Михайловка Уфимского района и не смогла пояснить, кто мог желать вреда мужчине, признаки разбойного нападения также отсутствовали.
В 2018 году подозрение пало на брата жены потерпевшего – тот попросил своего знакомого проучить потерпевшего, повергнув его избиению за то, что тот систематически избивал сестру.
46-летний уфимец в 2018 году вместе с братом жены потерпевшего были осуждены к реальному лишению свободы за совершение разбойного нападения на владелицу сети уфимских ресторанов.
21 сентября 2011 года обвиняемый прибыл в село Михайловка, зашел в дом к распускавшему руки мужчине и выстрелил из имеющегося при нем обреза ружья ему в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
По месту жительства тещи обвиняемого, на придомовом участке был найден обрез, которым было совершено убийство, на нем были обнаружены следы крови, принадлежащие обвиняемому.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.