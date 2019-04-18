mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфимском районе раскрыли убийство, совершенное 8 лет назад

18 апреля 2019, 04:49
Фото: Mkset.ru
В Уфимском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего уфимца, который обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

21 сентября 2011 года женщина обнаружила тело супруга с огнестрельным ранением у себя дома в селе Михайловка Уфимского района и не смогла пояснить, кто мог желать вреда мужчине, признаки разбойного нападения также отсутствовали.

В 2018 году подозрение пало на брата жены потерпевшего – тот попросил своего знакомого проучить потерпевшего, повергнув его избиению за то, что тот систематически избивал сестру.

46-летний уфимец в 2018 году вместе с братом жены потерпевшего были осуждены к реальному лишению свободы за совершение разбойного нападения на владелицу сети уфимских ресторанов.

21 сентября 2011 года обвиняемый прибыл в село Михайловка, зашел в дом к распускавшему руки мужчине и выстрелил из имеющегося при нем обреза ружья ему в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

По месту жительства тещи обвиняемого, на придомовом участке был найден обрез, которым было совершено убийство, на нем были обнаружены следы крови, принадлежащие обвиняемому.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Материалы по теме
В Уфе раскрыто прошлогоднее убийство по биоматериалам убийцыВ Башкирии раскрыто убийство восьмилетней давностиВ Башкирии присяжные обвинили женщину и ее зятя за убийство супруга
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48