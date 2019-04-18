В марте число выданных россиянам банковских кредитов выросло на 6%

В сравнении с показателем марта 2018 года число выданных банковских кредитов увеличилось на 6%. Об этом пишет RNS.
Представители Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщили, что за год объемы кредитования населения выросли на 8%. Так в марте минувшего года российские банки выдали всего 2,92 миллиона кредитов на 655,24 миллиарда рублей.
В марте текущего года россияне чаще предпочитали брать кредиты наличными. Средний чек по такому кредиту вырос с 243 000 до 270 000 рублей или на 11%. Также у россиян на 1% вырос спрос на кредитные карты. При этом объемы лимитов по «кредиткам» увеличились на 5% - с 71 000 до 75 000 рублей.