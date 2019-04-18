В марте число выданных россиянам банковских кредитов выросло на 6%

В марте текущего года россияне чаще предпочитали брать кредиты наличными. Средний чек по такому кредиту вырос с 243 000 до 270 000 рублей или на 11%. Также у россиян на 1% вырос спрос на кредитные карты. При этом объемы лимитов по «кредиткам» увеличились на 5% - с 71 000 до 75 000 рублей.