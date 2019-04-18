В Башкирии опровергли информацию о неисполнении майских указов Путина

РБК проанализировал данные Ростата на конец 2018 года и пришел к выводу, что президентские указы формально выполнены только в 16 регионах: Брянской, Владимирской, Тамбовской, Вологодской, Ленинградской, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Тюменской и Новосибирской областях, а также в Ставропольском и Алтайском краях, Татарстане, Чувашии и Бурятии.