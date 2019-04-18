В Башкирии опровергли информацию о неисполнении майских указов Путина

В министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии опровергли информацию РБК о неисполнении республикой майских указов президента России Владимира Путина 2012 года в части повышения зарплат работникам бюджетной сферы.
РБК проанализировал данные Ростата на конец 2018 года и пришел к выводу, что президентские указы формально выполнены только в 16 регионах: Брянской, Владимирской, Тамбовской, Вологодской, Ленинградской, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Тюменской и Новосибирской областях, а также в Ставропольском и Алтайском краях, Татарстане, Чувашии и Бурятии.
В пресс-службе минтруда Башкирии сообщили, что, по данным Росстата, в республике по итогам прошлого года достигнуты плановые показатели по повышению зарплаты всем категориям бюджетников.
Согласно официальной статистике, на начало года средняя зарплата учителей школ составила около 30 тыс. рублей, воспитателей детсадов – 28 тыс. рублей, педработников учреждений дополнительного образования – 30,5 тыс. рублей, преподавателей вузов – 30,6 тыс. рублей, научных сотрудников – 65,2 тыс. рублей, врачей – 60,21 тыс. рублей, среднего медперсонала – 30,2 тыс. рублей, младшего персонала – 30,6 тыс. рублей, соцработников – 30,5 тыс. рублей, работников учреждений культуры – 30,4 тыс. рублей.
В минтруде России РБК сообщили, что регионы получат еще 100 млрд рублей на поддержание уровня зарплат «майских» бюджетников.