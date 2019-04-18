При ЦБ может появиться Консультативный комитет по финансовой стабильности

По словам первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой, ее ведомство принимает меры для сохранения устойчивости финансового рынка. Однако спектр глобальных и внутренних рисков продолжает расширяться. Рынок и Центробанк должны разрабатывать меры для купировать потенциальных рисков.
На форуме «Казначейство - 2019» Юдаева предложила создать Консультативный комитет по финансовой стабильности при Банке России. Его специалисты будут проводить более детальный анализ рынка и принимать меры по его стабилизации в случае реализации рисков.
Первый зампред Центробанка добавила, что на данный момент, в сравнении с прочими государствами, где рынок только формируется, уровень уязвимости рынка России невысокий. Он «находится где-то на средненизком уровне».