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При ЦБ может появиться Консультативный комитет по финансовой стабильности

18 апреля 2019, 11:10
Фото: wikimedia.org
Руководство Центробанка рассматривает возможность создания Консультативного комитета по финансовой стабильности.

Новая структура должна способствовать стабилизации рынка. Об этом пишет RNS.

По словам первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой, ее ведомство принимает меры для сохранения устойчивости финансового рынка. Однако спектр глобальных и внутренних рисков продолжает расширяться. Рынок и Центробанк должны разрабатывать меры для купировать потенциальных рисков.

На форуме «Казначейство - 2019» Юдаева предложила создать Консультативный комитет по финансовой стабильности при Банке России. Его специалисты будут проводить более детальный анализ рынка и принимать меры по его стабилизации в случае реализации рисков.

Первый зампред Центробанка добавила, что на данный момент, в сравнении с прочими государствами, где рынок только формируется, уровень уязвимости рынка России невысокий. Он «находится где-то на средненизком уровне».

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