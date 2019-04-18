Новый футбольный стадион в Уфе: Как выглядит и где построят

Фотографии дизайна макета можно было увидеть на втором этаже выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо». Из краткой информации на стенде понятно, что стадион рассчитан на 20 тысяч зрителей, он будет 4-5 этажным, для его размещения необходимо 20,4 га территории и рядом предполагается построить паркинг на 2000 машиномест.
По данным агентства «Башинформ», для его размещения выбрано два места: одно по дороге в микрорайон Затон после моста через Белую, второе – возле торгового комплекса «Мега».
Ранее (в декабре 2018 года) зампред госкомстроя Башкирии Артем Ковшов сообщил Медиакорсети, что для нового футбольного стадиона были отобраны три площадки:
- Это Затон, под мостом слева, в районе «Меги» и в Зинино-Жилино-Нагаево. Был еще вариант на проспекте Салавата Юлаева, но от него отказались, потому что там требовался колоссальный снос, его стоимость превосходит стоимость самого стадиона.
Информацию об этом футбольный клуб «Уфа» разместил на своей странице Вконтакте. Под постом появились разные комментарии. Например, вот такие:
- Новый стадион хорошо, но есть 2 вопроса. Первый - почему не на 20-25 тысяч человек? Второй - с транспортом что делать будете? Не все на машинах приезжают. И есть предложение. Вместо нового улучшить старый и парковку сделайте вместо северного автовокзала. И все будет норм.
- Возле «Меги» югу Башкортостана будет легче добираться на матч, а то пока до вашей Черниковки доедешь, а ещё сложнее уедешь - голова кругом. Про провинцию не забудьте, Уфа, я не один матч домашний в этом году не пропустил.
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о проекте нового стадиона клуба.
- Это не финальный концепт, - сказал он корреспонденту «Чемпионата». - Давайте дождёмся лета, прежде чем говорить что-то конкретное на тему нового стадиона.