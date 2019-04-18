Новый футбольный стадион в Уфе: Как выглядит и где построят

- Новый стадион хорошо, но есть 2 вопроса. Первый - почему не на 20-25 тысяч человек? Второй - с транспортом что делать будете? Не все на машинах приезжают. И есть предложение. Вместо нового улучшить старый и парковку сделайте вместо северного автовокзала. И все будет норм.