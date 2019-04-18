mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новый футбольный стадион в Уфе: Как выглядит и где построят

18 апреля 2019, 12:14
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Дизайн нового стадиона на 20 тысяч мест показали на строительной выставке в Уфе.

Фотографии дизайна макета можно было увидеть на втором этаже выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо». Из краткой информации на стенде понятно, что стадион рассчитан на 20 тысяч зрителей, он будет 4-5 этажным, для его размещения необходимо 20,4 га территории и рядом предполагается построить паркинг на 2000 машиномест.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

По данным агентства «Башинформ», для его размещения выбрано два места: одно по дороге в микрорайон Затон после моста через Белую, второе – возле торгового комплекса «Мега».

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Ранее (в декабре 2018 года) зампред госкомстроя Башкирии Артем Ковшов сообщил Медиакорсети, что для нового футбольного стадиона были отобраны три площадки:

- Это Затон, под мостом слева, в районе «Меги» и в Зинино-Жилино-Нагаево. Был еще вариант на проспекте Салавата Юлаева, но от него отказались, потому что там требовался колоссальный снос, его стоимость превосходит стоимость самого стадиона.

Информацию об этом футбольный клуб «Уфа» разместил на своей странице Вконтакте. Под постом появились разные комментарии. Например, вот такие:

- Новый стадион хорошо, но есть 2 вопроса. Первый - почему не на 20-25 тысяч человек? Второй - с транспортом что делать будете? Не все на машинах приезжают. И есть предложение. Вместо нового улучшить старый и парковку сделайте вместо северного автовокзала. И все будет норм.

- Возле «Меги» югу Башкортостана будет легче добираться на матч, а то пока до вашей Черниковки доедешь, а ещё сложнее уедешь - голова кругом. Про провинцию не забудьте, Уфа, я не один матч домашний в этом году не пропустил.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о проекте нового стадиона клуба.

- Это не финальный концепт, - сказал он корреспонденту «Чемпионата». - Давайте дождёмся лета, прежде чем говорить что-то конкретное на тему нового стадиона.

Материалы по теме
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: Почему мало прямых рейсов до стадиона «Нефтяник»?Президент ФК «Уфа» Магадеев: Новый стадион, думаю, будетВ госкомстрое Башкирии назвали три варианта размещения нового футбольного стадиона
#Новости#Стадион#Новости Башкирии#Новости Уфы#ФК "Уфа"#Фотофакт#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48