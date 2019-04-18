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Как в Башдраме «Золотую Маску» встречали

18 апреля 2019, 14:05
В группе театра опубликовали трогательное видео как артисты, режиссеры и работники театра встречают делегацию Башдрамы с главной театральной премией страны.

Накануне состоялась встреча лауреатов Российской национальной театральной премии «Золотая Маска-2019».

Напомним, Башкирский театр драмы им. М. Гафури получил специальную премию жюри драматического театра и театра кукол «За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Спектакль был отмечен сразу в шести номинациях, включая премию за лучшую режиссуру, женскую роль.

В ролике, снятом Ильгизом Галимовым, труппа театра песнями, улыбками, цветами, встречает временно исполняющего обязанности художественного руководителя Иршата Файзуллина, номинантов «Золотой маски» — режиссера Айрата Абушахманова, актрисы Риммы Кагармановой, художника-постановщика Альберта Нестерова, художника по свету Ильшата Саяхова. Все вместе они обнимаются, поют и фотографируются друг с другом.

Самая престижная театральная награда страны — «Золотая Маска» — вторая в истории Башдрамы, первую Маску получил главный художник театра Альберт Нестеров в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» за спектакль «Черноликие» (М.Гафури, инсц. Ш.Гильмановой, А.Абушахманова).

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#Надежда Валитова#Видео
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