Как в Башдраме «Золотую Маску» встречали

Напомним, Башкирский театр драмы им. М. Гафури получил специальную премию жюри драматического театра и театра кукол «За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Спектакль был отмечен сразу в шести номинациях, включая премию за лучшую режиссуру, женскую роль.