Как в Башдраме «Золотую Маску» встречали

Накануне состоялась встреча лауреатов Российской национальной театральной премии «Золотая Маска-2019».
Напомним, Башкирский театр драмы им. М. Гафури получил специальную премию жюри драматического театра и театра кукол «За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Спектакль был отмечен сразу в шести номинациях, включая премию за лучшую режиссуру, женскую роль.
В ролике, снятом Ильгизом Галимовым, труппа театра песнями, улыбками, цветами, встречает временно исполняющего обязанности художественного руководителя Иршата Файзуллина, номинантов «Золотой маски» — режиссера Айрата Абушахманова, актрисы Риммы Кагармановой, художника-постановщика Альберта Нестерова, художника по свету Ильшата Саяхова. Все вместе они обнимаются, поют и фотографируются друг с другом.
Самая престижная театральная награда страны — «Золотая Маска» — вторая в истории Башдрамы, первую Маску получил главный художник театра Альберт Нестеров в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» за спектакль «Черноликие» (М.Гафури, инсц. Ш.Гильмановой, А.Абушахманова).