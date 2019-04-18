«Интерактивное ТВ» «Ростелекома» в Башкирии набирает популярность

Пользователям «Интерактивного ТВ» доступны 278 телеканалов, в том числе 87 в формате HD и 8 местных, а также несколько тысяч фильмов и сериалов в «Видеопрокате». Абоненты могут выбрать один из основных пакетов телеканалов и по желанию дополнить его разнообразными видеоподписками. Особенно популярна подборка сериалов от Amediateka Home of HBO с финальной частью «Игры престолов».