«Интерактивное ТВ» «Ростелекома» в Башкирии набирает популярность

Ежемесячно сервис подключают порядка 13 тысяч пользователей. Чаще всего жители выбирают интерактивное телевидение в пакете с высокоскоростным интернетом.
Марат Долгоаршинных, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» (дочерняя компания ПАО «Ростелеком»):
«Абонентская база в 150 тысяч сформировалась менее чем за год. Реальное количество зрителей значительно больше, ведь телевизор смотрят всей семьей. Мы рады, что жители республики оценили высокое качество изображения, огромный выбор телеканалов, обширную коллекцию фильмов и сериалов и интерактивные возможности нашего телевидения. Теперь наши клиенты смотрят, что нравится, и не зависят от программы передач».
Юбилейным абонентом, подключившим «Интерактивное ТВ» «Ростелекома», стала Наталья Машьянова из Уфы. Она активировала услугу не так давно, но уже успела оценить ее преимущества.
«Наша семья в восторге от интерактивного телевидения. Пакеты телеканалов на любой вкус: и детские, и спортивные, и музыкальные. С сервисом «Управление просмотром» появилась возможность смотреть прошедшие в эфире передачи, перематывать рекламу и приостанавливать просмотр. С «Родительским контролем» мы больше не волнуемся, что дети могут увидеть нежелательные передачи».
Пользователям «Интерактивного ТВ» доступны 278 телеканалов, в том числе 87 в формате HD и 8 местных, а также несколько тысяч фильмов и сериалов в «Видеопрокате». Абоненты могут выбрать один из основных пакетов телеканалов и по желанию дополнить его разнообразными видеоподписками. Особенно популярна подборка сериалов от Amediateka Home of HBO с финальной частью «Игры престолов».
«Интерактивное ТВ» можно настроить индивидуально под пользователя. В этом поможет набор дополнительных сервисов.
«Управление просмотром» позволяет смотреть телепрограммы в комфортном режиме, записывать их, ставить эфир на паузу и пользоваться перемоткой.
«Видеопрокат» предлагает более 4 тыс. лицензионных художественных фильмов и сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D.
«Мультискрин» объединяет в единое ТВ-пространство до 5 различных экранов: телевизоры, компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV.
«Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.
Получить подробную информацию об «Интерактивном ТВ» и оставить заявку на подключение можно на сайте компании www.bashtel.ru, по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».