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Дмитрия Быкова перевозят в Москву для дальнейшего лечения

18 апреля 2019, 13:07
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Такое решение приняли по итогам очередного консилиума уфимских и московских врачей при поддержке Минздрава РФ.

Об этом сообщил главный редактор «Эхо Москвы», публицист Алексей Венедиктов в своем Твиттере.

- Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику, - написал он.

Ранее, напомним, это, по словам врачей, считалось невозможным. А сегодня утром в Уфу прилетели врачи из московской клиники им. Бурденко.

Напомним, Дмитрий Быков должен был выступить 16 апреля в 19.30 перед уфимцами с лекцией на тему «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках лектория «Прямая речь». Мероприятие было отменено за несколько часов до его начала, зрителям предложили вернуть билеты и получить деньги назад.

На следующей день стало известно, что ему вызвали скорую из-за тяжелого состояния здоровья. По словам издателя «Новой газеты» Дмитрия Муратова, мужчине стало плохо еще в аэропорту Уфы. Практически сутки Быков находился в стабильно тяжелом состоянии и до сих пор находится в медикаментозной коме.

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Источник: В Уфе писатель Дмитрий Быков впал в комуБыков в больнице в Уфе: Свежие новости о состоянии здоровья писателяК Дмитрию Быкову в Уфу выехали московские врачи из госпиталя Бурденко
#Новости#Надежда Валитова#Общество
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