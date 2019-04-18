Дмитрия Быкова перевозят в Москву для дальнейшего лечения

Напомним, Дмитрий Быков должен был выступить 16 апреля в 19.30 перед уфимцами с лекцией на тему «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках лектория «Прямая речь». Мероприятие было отменено за несколько часов до его начала, зрителям предложили вернуть билеты и получить деньги назад.