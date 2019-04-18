Дмитрия Быкова перевозят в Москву для дальнейшего лечения

- Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику, - написал он.
Ранее, напомним, это, по словам врачей, считалось невозможным. А сегодня утром в Уфу прилетели врачи из московской клиники им. Бурденко.
Напомним, Дмитрий Быков должен был выступить 16 апреля в 19.30 перед уфимцами с лекцией на тему «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках лектория «Прямая речь». Мероприятие было отменено за несколько часов до его начала, зрителям предложили вернуть билеты и получить деньги назад.
На следующей день стало известно, что ему вызвали скорую из-за тяжелого состояния здоровья. По словам издателя «Новой газеты» Дмитрия Муратова, мужчине стало плохо еще в аэропорту Уфы. Практически сутки Быков находился в стабильно тяжелом состоянии и до сих пор находится в медикаментозной коме.