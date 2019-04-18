«Черная метка»: В Башкирии выросло число уволенных за утрату доверия

По последним данным, в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включены 1140 человек. Башкирия внесла в формирование данного совсем не престижного перечня свою заметную лепту — 40 человек в нем представляют нашу республику.
«Пальму первенства» держат депутаты сельских советов Башкирии (18 человек), за ними следуют судебные приставы (8 человек), сотрудники МВД (6 человек), депутаты городских и районных советов (3 человека), сотрудники муниципалитетов (2 человека), сотрудники минздрава, УФСИН, управления «Приволжскнедра» госкомитета по ЧС (по 1 человеку). 28 человек среди уволенных — мужчины и 12 — женщины, однако эта пропорция объясняется разве что явным преобладанием мужчин на госслужбе. При этом иные колебания в статистике вряд ли можно толковать как показатели коррупциогенности того или иного ведомства. Так что же остается — списать всё на непредсказуемый человеческий фактор?
Медиакорсеть попыталась разобраться в ситуации.
Реестр особого назначения
Итак, реестр был создан в начале 2018 года в соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции», который предусматривает ведение публичного списка лиц, уволенных за утрату доверия.
Содержание реестра обновляется и пополняется весьма регулярно. По крайней мере, за последние две недели в него добавились около 80 человек со всей страны. Но все равно полнота информации в нем вызывает сомнения хотя бы потому, что в реестре отсутствуют герои таких громких кадровых решений как бывший первый вице-мэр Уфы Александр Филиппов, заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Ильнур Юсупов, а также экс-начальник отдела по борьбе с преступлениями в сферах игорного бизнеса управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Игорь Воробьев.
Даже если учесть, что создавать реестр начали в 2018 году, так и не удалось отыскать внятного пояснения тому, почему в него не включены герои столь резонансных историй, датированных 2017 годом, которые никуда не улетучились, продолжают жить-поживать и, возможно, пребывают в состоянии поиска новых уютных должностей. Вероятно, создатели реестра учтут такие странности и подкорректируют его содержание.
Примечательно, что не так давно прокурорская проверка выявила нарушения при ведении реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Как выяснилось, в базе отсутствовали на тот момент 19 экс-служащих и депутатов из Абзелиловского, Архангельского, Балтачевского, Давлекановского, Куюргазинского, Мелеузовского, Стерлибашевского районов и Уфы, хотя лица, уволенные в связи с утратой доверия, должны быть включены в реестр в течение 10 дней после оставления должности.
Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что специалисты муниципалитетов не включили их в реестр главным образом из-за собственной халатности. В частности, администрация Уфы 9 месяцев после увольнения не включала в реестр бывшего начальника управления капитального строительства Марата Гареева, который лишился доверия сослуживцев, по официальной версии, из-за того, что не представил сведений о расходах, а уже позднее стал фигурантом уголовного дела об «афере на миллиард» вместе с уже упомянутым выше Александром Филипповым.
Отметим, что состоять в реестре люди, уволенные в связи с утратой доверия, должны будут в течение пяти лет. При этом наличие такой «черной метки» вовсе не является запретом при приеме их на работу, но вполне может учитываться потенциальным работодателем.
«Изобличены при исполнении»
А теперь от теории обратимся к практике и рассмотрим истории фигурантов реестра, представляющих в нем нашу республику сейчас, тем более что информация про многих из них уже появлялась в СМИ.
Кадровое ЧП произошло в 2018 году в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Прокуратура потребовала уволить в связи с утратой доверия бывшего заместителя председателя ведомства Эльвиру Камалову. Причиной столь кардинального решения стал тот факт, что она воспользовалась своим должностным положением, чтобы внести в автоматизированную программу недостоверные данные. Речь идет о внесении ложной записи, свидетельствующей об утверждении комиссией госкомитета её кандидатуры на получение государственной субсидии для улучшения жилищных условий.
В не лестном контексте «прославилось» и региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний. Прокуратура установила, что старший инспектор службы Олег Шангареев, работавший в Шаранском районе, скрыл от своего руководства важную информацию о том, что ему на исполнение поступил приговор мирового судьи, вынесенный в отношении его близкого родственника. Мужчина был приговорен к одному году ограничения свободы за причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести. Таким образом полтора месяца Шангареев осуществлял надзор за своим родственником, что по существующим правилам недопустимо. Не знать о том, что следует доводить такую информацию до своего руководства и отказываться от подобных поручений, мужчина не мог. Возможно, он недооценил серьезность этого проступка. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности.
В Салаватском районе прокуратура обязала муниципалитет в судебном порядке уволить в связи с утратой доверия главного экономиста Хамиду Зайнуллину. Проверка на сей раз установила, что чиновница, будучи секретарем конкурсной комиссии по субсидированию субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечила выделение местному жителю бюджетных средств на покупку скота. И только позднее выяснилось, что у женщины был реальный интерес к этой операции, поскольку продавцом скота являлся ее собственный муж.
Интересно, что глава района поначалу позволил женщине уволиться по собственному желанию. Однако прокуратура оспорила данное решение в судебном порядке, чтобы внести в ее трудовую книжку соответствующую запись об истинной причине увольнения.
В Архангельском районе Башкирии сельский депутат Борис Иванов лишился статуса народного избранника после того, как стало известно о скрытых им 56 сотках земли, 36 из которых оказались уже застроены. При этом жена Иванова также арендовала участок в 1 гектар, да еще и обзавелась трактором. Данная информация в декларации о доходах депутата опять же отсутствовала.
И это лишь часть типичных нарушений, допускаемых госслужащими и приведших к их увольнению.
К сожалению, нет сомнений, что реестр будет пополняться и дальше, поскольку хроника скандалов, связанных с неблаговидными поступками чиновников, стражей порядка и других госслужащих пополняется новыми случаями.
Например, в начале февраля за взяточничество был задержан руководитель райотдела МВД по Ишимбайскому району Андрей Пугачев. Задержание провели сотрудники ФСБ. В следкоме Башкирии сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по подозрению его в получении взятки в значительном размере. По версии следствия, в период с сентября 2017 по май 2018 года Пугачев получал незаконное денежное вознаграждение от представителя организации, на территории которой хранились автомобили, задержанные сотрудниками полиции в административном порядке. За каждый направленный на штрафстоянку автомобиль полицейский получал по 500 рублей. Всего за год таким нехитрым способом правоохранителю удалось заработать не менее 140 тысяч рублей.
Пристанище «изгоев»
После знакомства с такой информацией возникает резонный вопрос: куда же устраиваются на работу люди с записью об увольнении в связи с утратой доверия?
Как стало известно Медиакорсети, одно из специальных учебных заведений закрытого типа для подростков вполне может считаться пристанищем «изгоев» из рядов госслужащих.
— Мне доподлинно известно, что в этом училище сегодня работают сразу несколько человек, которые были в разное время уволены с госслужбы по отрицательным мотивам. Среди них — бывшая заместитель начальника муниципального отдела образования, бывший старший помощник прокурора, бывший главврач местной больницы, отставной главный бухгалтер районной администрации, а также два бывших руководителя, подвизавшихся ранее на темах культурно-массовой и воспитательной работы с населением, — сообщил источник Медиакорсети. — По моим сведениям, до недавнего времени в училище также работал мужчина, имевший судимость, которая вообще не позволяла ему работать с детьми и подростками, но сейчас он уволился и уезжает за границу.
При этом, по данным нашего источника, практически каждый из вышеупомянутых сотрудников учебного заведения расстался с прежней должностью в связи с серьезными нарушениями вплоть до уголовно наказуемых деяний. Как предположил наш собеседник, руководство учебного заведения решило намеренно поспособствовать трудоустройству госслужащих с сомнительной репутацией.
По мнению нашего источника, вряд ли можно объяснить случайным стечением обстоятельств столь высокую концентрацию бывших чиновников в одном месте. Мы проверили их фамилии по реестру уволенных за утрату доверия и обнаружили, что они в нем не фигурируют. Однако если опять же вспомнить, что в списке отсутствует такой известный экс-чиновник, уволенный в связи с утратой доверия, как бывший первый вице-мэр Уфы Александр Филиппов, доверять всецело полноте данных реестра вряд ли стоит. Помимо этого, как показывает практика, нередко госслужащие, уличенные в сомнительных поступках, по договоренности с руководством, не желающим громких скандалов, увольняются по собственному желанию.
Медиакорсеть сделала запрос в адрес руководства учебного заведения с просьбой подтвердить либо опровергнуть данную информацию, однако на момент публикации данного материала ответ мы пока не получили.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
Мнения
Сергей Лаврентьев, профессор кафедры политологии БАГСУ:
— Определение «увольнение в связи с утратой доверия» появилось в Трудовом кодекса не два года назад, а значительно раньше. Просто раньше его не рассматривали так активно, как один из показателей борьбы с коррупцией, не было реестра и т.д. Когда руководитель набирает себе команду, он обычно доверяет людям. Но может наступить момент, когда тот или иной сотрудник перестанет отвечать предъявляемым требованиям — причем это может выразиться в том, что он совершит противоправные действия или просто перестанет справляться со служебными обязанностями. Все эти моменты должны быть заранее отражены в трудовом контракте, так чтобы сотрудник был готов к такому повороту событий. В большинстве случаев, если они не приобретают широкий резонанс, руководитель расстается с сотрудником, который больше не внушает доверие, предложив написать заявление об увольнении по собственному желанию. По этой причине нельзя считать, что число увольнений по утрате доверия объективно отражает ситуацию.
Олег Галин, заместитель председателя Общественной палаты РБ:
— Формулировка «увольнение в связи с утратой доверия», конечно, предусмотрена законом. Нет сомнений, что президент России и главы субъектов имеют право на увольнение чиновника по этой причине. Однако сама такая формулировка очень расплывчатая, без конкретики, и по большому счету по ней можно уволить любого. Говорить об оправданности такой большой цифры чиновников, уволенных с подобной формулировкой, не зная непосредственных причин, послуживших поводом для их расставания с должностями, сложно. Моё мнение таково: каждый раз прокуратура должна автоматически проводить проверку законности увольнения чиновника с такой формулировкой. Это необходимо для предотвращения нарушения трудовых прав человека, недопущения таких увольнений в целях популизма и предотвращения других злоупотреблений властью.