«Черная метка»: В Башкирии выросло число уволенных за утрату доверия

— Определение «увольнение в связи с утратой доверия» появилось в Трудовом кодекса не два года назад, а значительно раньше. Просто раньше его не рассматривали так активно, как один из показателей борьбы с коррупцией, не было реестра и т.д. Когда руководитель набирает себе команду, он обычно доверяет людям. Но может наступить момент, когда тот или иной сотрудник перестанет отвечать предъявляемым требованиям — причем это может выразиться в том, что он совершит противоправные действия или просто перестанет справляться со служебными обязанностями. Все эти моменты должны быть заранее отражены в трудовом контракте, так чтобы сотрудник был готов к такому повороту событий. В большинстве случаев, если они не приобретают широкий резонанс, руководитель расстается с сотрудником, который больше не внушает доверие, предложив написать заявление об увольнении по собственному желанию. По этой причине нельзя считать, что число увольнений по утрате доверия объективно отражает ситуацию.