Банки заявили, что им неинтересны мелкие застройщики Башкирии

При достижении остатков в размере 200% от суммы задолженности ставка практически обнуляется, отметила она. Чтобы получить кредит в «Газпромбанке», у застройщика должно быть не менее 15% собственных средств, трехлетний опыт на рынке жилья, разрешение на ввод более 50 тыс. кв. м домов за последние три года совокупно по группе компаний (для городов с населением менее 500 тыс. человек — от 50 тыс. кв. м жилья, для городов с населением от 500 до 1 млн человек — 75 тыс. кв. м, для городов-миллионников — более 150 тыс. кв. м).