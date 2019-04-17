Жертва жадности. Власти Кувейта не выпускают Марию Лазареву из тюрьмы

Как пишут «Новые известия», вопрос Лазаревой уже обсуждался в процессе встречи между руководителем российского МИДа Сергеем Лавровым и его коллегой из Кувейта Сабах Аль-Халед Ас-Сабах. В ходе беседы Лавров выразил надежду, что «в рамках рассмотрения ее дела по законам Кувейта будут обеспечены все ее законные права, в том числе, вытекающие из международных конвенций, в которых участвует Кувейт».
Но обещания министра Кувейта до настоящего дня не исполнены. После прошедших за последний месяц двух заседаний в суде Лазарева все еще пребывает под стражей. Вероятно, именно по этой причине на мероприятие прибыл первый заместитель Ас-Сабаха г-н Халед Аль - Джаралла, который старался уйти от внимания СМИ и вопросов по поводу Марии Лазаревой.
Как считает глава Московской Торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, пристально следящий за судьбой Лазаревой, лица, устроившие травлю россиянки, могут иметь доступ к влиянию на эмира. Как «награда» за обвинение Лазаревой, могли выступить и полмиллиарда долларов, которые фигурируют в деле.
Однако, сумма в 496 миллионов долларов, в растрате которой обвиняют Лазареву, уже была обнаружена и распределена между инвесторами.
Колумнист американского издания Forbes Эндрю Кэйв сообщает, что ни один инвестор не понес финансовых убытков. Каждый из них получил полагающуюся ему сумму денег с существенной прибылью. Не взирая на все это, суд, как и прежде, отказывается отпустить Марию Лазареву на волю.
На следующем судебном слушании по делу Лазаревой и группы топ-менеджеров и собственников KGL, которое назначено на 21 апреля, слово скажет бывший глава ФБР Луис Фри. Он даст показания о своем собственном расследовании дела. Также свои выводы представит спецагент ФБР Дэниэл Джилл, более двух десятков лет занимающийся финансовыми преступлениями в США и других государствах.
В настоящее время Марию Лазареву содержат в камере площадью десять метров еще с семью женщинами, осужденными за уголовные преступления. При этом на свободе у 45-летней Марии растет 5-летний сын, которого сейчас воспитывают бабушка и дедушка, родители Лазаревой. Отец Марии, возраст которого уже за 80 лет, вынужден отправлять письма с просьбами о спасении дочери в разные инстанции.
Напомним, Марию Лазареву обвиняют в растрате средств, инвестированных в Фонд государственных средств. Их сумма составляет 186 миллионов долларов США. Обвинение было выдвинуто конкурентами, которые хотели уничтожить успешную компанию Марии. Лазареву арестовали в то время, когда ее компания успешно исполнила проект и вышла из Фонда с капиталом в 496 миллионов долларов, планируя произвести расчеты с инвесторами.