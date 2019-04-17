Жертва жадности. Власти Кувейта не выпускают Марию Лазареву из тюрьмы

В настоящее время Марию Лазареву содержат в камере площадью десять метров еще с семью женщинами, осужденными за уголовные преступления. При этом на свободе у 45-летней Марии растет 5-летний сын, которого сейчас воспитывают бабушка и дедушка, родители Лазаревой. Отец Марии, возраст которого уже за 80 лет, вынужден отправлять письма с просьбами о спасении дочери в разные инстанции.