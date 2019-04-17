Встреча МРСК Сибири и руководства Хакасии закончилась безрезультатно

На сегодняшний день в планах у энергокомпании отсутствуют требования по повышению тарифа или оплачиванию долгов коммунальщиков из регионального бюджета. Но у местных властей имеются необходимые инструменты для наведения порядка в сфере ЖКХ, так как основные должники - как раз из этой отрасли. Но к настоящему времени региональные власти не предпринимали никаких мер для изменения ситуации, из-за чего страдают не только компании, но и обычные граждане.