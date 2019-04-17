Встреча МРСК Сибири и руководства Хакасии закончилась безрезультатно

В ходе рабочей встречи, состоявшейся между главой ПАО «МРСК Сибири» (входит в ГК «Россети») Павлом Акилиным и главой Хакасии Валентином Коноваловым, правительство не предложило никаких планов по выходу из сложившейся ситуации.
Как пишут «Новые известия», ранее глава региона говорил, что намерен решить проблему неплатежных предприятий. Но с того периода, как новое правительство начало свою работу, так и не провели аудит предприятий ЖКХ, которыми оплачивается только 40% потребляемой электроэнергии.
По словам Павла Акилина, если в сложившейся ситуации не случится положительных сдвигов, то только за этот год долги Хакасии могут превысить миллиард рублей.
При этом генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» подчеркнул, что энергетическая безопасность в регионе – это компетенция его руководства. Именно глава региона, когда у котельных отсутствуют собственные средства, обязан находить способы выхода из кризиса, а не перекидывать вину на энергетиков.
На сегодняшний день в планах у энергокомпании отсутствуют требования по повышению тарифа или оплачиванию долгов коммунальщиков из регионального бюджета. Но у местных властей имеются необходимые инструменты для наведения порядка в сфере ЖКХ, так как основные должники - как раз из этой отрасли. Но к настоящему времени региональные власти не предпринимали никаких мер для изменения ситуации, из-за чего страдают не только компании, но и обычные граждане.
“Сейчас формируются все условия, чтобы вогнать электроэнергетическую отрасль Хакасии в системный, длительный кризис, в котором уже находится сфера ЖКХ. Мы осознаем свою ответственность за сетевой комплекс Хакасии, за свет в домах граждан. В связи с этим, будем принимать необходимые меры, предусмотренные законом, чтобы препятствовать развалу электроэнергетики, как это было сделано с ЖКХ”, - заявил Павел Акилин.