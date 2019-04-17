В Башкирии осудят пятерых черных риелторов

Деятельность преступной группы мошенников, которые «работали» с 2016 года, была пресечена в феврале прошлого года.
27-летний обвиняемый договорился с риелтором, которая оказывала услуги по купли-продажи недвижимости на территории Стерлитамака, а также еще с тремя соучастниками совершать хищение квартир у местных жителей путем обмана.
Обвиняемый познакомился с 40-летней жительницей Стерлитамака, узнав, что она живет одна, злоупотребляет спиртными напитками и имеет большую задолженность по коммунальным платежам, он в сентябре 2016 года предложил ей помочь в продаже ее квартиры через знакомого риелтора. Благодаря сделке она сможет погасить свои долги за коммунальные услуги и впоследствии приобрести квартиру меньшей площади, а также пообещал передать ей денежные средства в сумме 80 тысяч рублей, на что женщина согласилась. После оформления доверенности на продажу квартиру, злоумышленники перевезли женщину в свою квартиру, где стали спаивать, а после вывезли в Тамбов. Её квартиру реализовали по заниженной цене, при этом каких-либо денег уже бывшая собственница не получила. Чтобы обезопасить себя обвиняемые потребовали от потерпевшей написать расписку о получении денег от продажи квартиры.
Аналогичным образом преступная группа поступила и с 50-летним жителем Стерлитамака. Войдя в доверие и регулярно снабжая его спиртным, мужчина согласился оформить доверенность на продажу своей квартиры в надежде рассчитаться с долгами и приобрести квартиру поменьше, однако, в результате его продержали в той же квартире, спаивая спиртными напитками, а после вывезли в Краснодарский край.
В феврале прошлого года такую же преступную схему обвиняемые хотели провернуть с 63-летним мужчиной, также проживающим в Стерлитамаке, который не был в состоянии содержать свою квартиру. К счастью, уговорам мошенников он не поддался, тогда 27-летний обвиняемый вместе с еще двумя фигурантами проникли в квартиру пожилого мужчины и похитили его, после чего на протяжении нескольких дней удерживали его в различных квартирах города, где применяя насилие, требовали у него передачи прав на квартиру.
Родственники похищенного, обнаружив его исчезновение, обратились в полицию.
Риелтором были подготовлены документы для оформления договора купли-продажи квартиры, однако, когда злоумышленники прибыли в территориальный орган Росреестра города Стерлитамака для регистрации права, они были задержаны сотрудниками полиции, не успев совершить сделку.
В ходе следствия обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях.
В настоящее время уголовное дело по статьям «2 эпизода мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений», «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере», «Незаконное проникновение в жилище» и «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.