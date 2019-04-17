В Башкирии осудят пятерых черных риелторов

Обвиняемый познакомился с 40-летней жительницей Стерлитамака, узнав, что она живет одна, злоупотребляет спиртными напитками и имеет большую задолженность по коммунальным платежам, он в сентябре 2016 года предложил ей помочь в продаже ее квартиры через знакомого риелтора. Благодаря сделке она сможет погасить свои долги за коммунальные услуги и впоследствии приобрести квартиру меньшей площади, а также пообещал передать ей денежные средства в сумме 80 тысяч рублей, на что женщина согласилась. После оформления доверенности на продажу квартиру, злоумышленники перевезли женщину в свою квартиру, где стали спаивать, а после вывезли в Тамбов. Её квартиру реализовали по заниженной цене, при этом каких-либо денег уже бывшая собственница не получила. Чтобы обезопасить себя обвиняемые потребовали от потерпевшей написать расписку о получении денег от продажи квартиры.