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Режиссер Башдрамы о «Золотой Маске»: Даже не поняли, что нас зовут на сцену

17 апреля 2019, 15:05
Фото: bashdram.ru
Айрат Абушахманов, режиссер-постановщик спектакля «Зулейха открывает глаза», рассказал о своих впечатлениях о победе Медиакорсети.

Напомним, Башкирский театр драмы им. М. Гафури получил специальную премию жюри драматического театра и театра кукол «За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Спектакль был отмечен сразу в шести номинациях, включая премию за лучшую режиссуру, женскую роль и т. д.

— У меня был шок. Я же знаю этот фестиваль, его уровень, театры, которые в нем представлены в номинациях…

Когда мне говорили: «Айрат, мы держим за вас кулачки!», я никому не верил. Говорил, ну не сходите с ума, будьте реалистами! Я кулачки не держал

, — признается Айрат Абушахманов. — Зато в 2007 году, когда мы также были номинированы за спектакль «Пролетая над гнездом кукушки», я, будучи юным, был уверен, что выйду на сцену. Даже приготовил речь! В этот раз я ее, к сожалению, не готовил. А тут мы сидим и вдруг со сцены — «Зулейха открывает глаза», Уфа! Звучат фанфары, все смотрят на нас, а мы не сразу поняли, что нас зовут на сцену! - улыбается Абушахманов.

По его словам, делегация театра в составе временно исполняющего обязанности художественного руководителя Иршата Файзуллина, номинантов «Золотой маски» — режиссера Айрата Абушахманова, актрисы Риммы Кагармановой, художника-постановщика Альберта Нестерова, художника по свету Ильшата Саяхова, сразу приняли решение всем вместе выйти на сцену.

Напомним, что самая престижная театральная награда страны — «Золотая Маска» — вторая в истории Башдрамы, первую Маску получил главный художник театра Альберт Нестеров в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» за спектакль «Черноликие» (М.Гафури, инсц. Ш.Гильмановой, А.Абушахманова).

В разные годы в афише «Золотой маски» были представлены спектакли: «Пролетая над гнездом кукушки» (Кен Кизи), «Черноликие» (М.Гафури, инсц. Ш.Гильмановой и А.Абушахманова), «Зулейха открывает глаза» (Г.Яхина, инсц. Я.Пулинович) в постановке режиссера Айрата Абушахманова и спектакль «Антигона» (Ж.Ануй) в постановке режиссера Фарита Бикчентаева. В лонг-листе Фестиваля – в программе «Маска плюс» был представлен спектакль «Джут» (О.Жанайдаров), режиссер – Айрат Абушахманов.

Напомним, что спектакль «Зулейха открывает глаза», премьера которого состоялась 24 ноября 2017 года и который по сей день идет с аншлагом, ее уже увидели в Москве, Казани и Ярославле. Турне спектакля продолжается, в этом году он будет показан в Оренбурге, в г.Грозный Чеченской Республики и Санкт-Петербурге.

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