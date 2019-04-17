Режиссер Башдрамы о «Золотой Маске»: Даже не поняли, что нас зовут на сцену

, — признается Айрат Абушахманов. — Зато в 2007 году, когда мы также были номинированы за спектакль «Пролетая над гнездом кукушки», я, будучи юным, был уверен, что выйду на сцену. Даже приготовил речь! В этот раз я ее, к сожалению, не готовил. А тут мы сидим и вдруг со сцены — «Зулейха открывает глаза», Уфа! Звучат фанфары, все смотрят на нас, а мы не сразу поняли, что нас зовут на сцену! - улыбается Абушахманов.