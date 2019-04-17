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Педагог из Башкирии организовала похищение человека за долг в 2 миллиона

17 апреля 2019, 06:01
Фото: vk.com
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

70-летний музыкальный педагог из Октябрьского пыталась организовать похищение сына знакомой, которая задолжала ей деньги, сообщает телеграм-канал Baza.

Известно, что знакомая педагога взяла в долг два миллиона рублей. Через 15 лет женщина попыталась уговорами выбить долг, а после даже обратилась в суд, но безрезультатно.

Почтенная дама решила организовать похищение 41-летнего сына должницы. По плану задолжавшая женщина должна была получить сына взамен на возврат долга.

Гражданку задержали при передаче денег. Свою вину педагог признала.

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