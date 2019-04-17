Педагог из Башкирии организовала похищение человека за долг в 2 миллиона

70-летний музыкальный педагог из Октябрьского пыталась организовать похищение сына знакомой, которая задолжала ей деньги, сообщает телеграм-канал Baza.
Известно, что знакомая педагога взяла в долг два миллиона рублей. Через 15 лет женщина попыталась уговорами выбить долг, а после даже обратилась в суд, но безрезультатно.
Почтенная дама решила организовать похищение 41-летнего сына должницы. По плану задолжавшая женщина должна была получить сына взамен на возврат долга.
Гражданку задержали при передаче денег. Свою вину педагог признала.