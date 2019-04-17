Новым главой авиакомплекса «Ильюшин» стал Юрий Грудинин

Грудинин вступит в должность 20 апреля. Он будет занимать пост гендиректора «Ил» до 19 апреля 2022 года. Об этом пишет RNS.
Договор с бывшим главой авиакомплекса «Ильюшин» Алексеем Рогозиным планируется расторгнуть 19 апреля текущего года. Информация о том, что Рогозин покинул пост руководителя авиакомплекса «Ил» и оставил должность вице-президента ОАК по транспортной авиации, появилась в СМИ четвертого апреля.
Отметим, что новый гендиректор авиакомплекса «Ильюшин» Юрий Грудинин ранее возглавлял «ТАНТК им. Г.М. Бериева».