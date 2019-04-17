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Новым главой авиакомплекса «Ильюшин» стал Юрий Грудинин

17 апреля 2019, 11:07
Фото: pxhere.com
Члены Совета директоров авиакомплекса «Ильюшин» («Ил») избрали Юрия Грудинина новым генеральным директором предприятия.

Грудинин вступит в должность 20 апреля. Он будет занимать пост гендиректора «Ил» до 19 апреля 2022 года. Об этом пишет RNS.

Договор с бывшим главой авиакомплекса «Ильюшин» Алексеем Рогозиным планируется расторгнуть 19 апреля текущего года. Информация о том, что Рогозин покинул пост руководителя авиакомплекса «Ил» и оставил должность вице-президента ОАК по транспортной авиации, появилась в СМИ четвертого апреля.

Отметим, что новый гендиректор авиакомплекса «Ильюшин» Юрий Грудинин ранее возглавлял «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

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