Новым главой авиакомплекса «Ильюшин» стал Юрий Грудинин

Договор с бывшим главой авиакомплекса «Ильюшин» Алексеем Рогозиным планируется расторгнуть 19 апреля текущего года. Информация о том, что Рогозин покинул пост руководителя авиакомплекса «Ил» и оставил должность вице-президента ОАК по транспортной авиации, появилась в СМИ четвертого апреля.