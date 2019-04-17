Источник: В Уфе писатель Дмитрий Быков впал в кому

Напомним, вчера, 16 апреля, писатель, поэт, публицист, литературный и кинокритик, журналист и преподаватель литературы Дмитрий Львович Быков планировал свое выступление в Уфе с лекторием в рамках «Прямой речи» «Русский анекдот как литературный жанр». Выступление было отменено за несколько часов до начала.