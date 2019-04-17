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Источник: В Уфе писатель Дмитрий Быков впал в кому

17 апреля 2019, 08:54
Фото: ru.wikipedia.org
Врачи продолжают обследовать пациента.

Стало известно, что известный писатель Дмитрий Быков впал в кому, сейчас он находится в 22-й больнице, как стало известно Медиакорсети.

Была версия, что причиной резкого ухудшения самочувствия стало острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт). На данный момент этот диагноз не подтвержден. Врачи продолжают обследовать писателя. По предварительным данным, Дмитрия Быкова госпитализировали еще накануне с отеком мозга: у него сахарный диабет, гипертония, переутомление.

Напомним, вчера, 16 апреля, писатель, поэт, публицист, литературный и кинокритик, журналист и преподаватель литературы Дмитрий Львович Быков планировал свое выступление в Уфе с лекторием в рамках «Прямой речи» «Русский анекдот как литературный жанр». Выступление было отменено за несколько часов до начала.

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