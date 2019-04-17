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Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору чемодана

17 апреля 2019, 16:04
Фото: pixabay.com
Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору лучшего чемодана.

По их мнению, при покупке следует в первую очередь обращать внимание на материал, а не на внешний вид, информирует газета «Известия».

У каждой группы чемоданов - пластиковых, тканых и алюминиевых - имеются свои плюсы и минусы. Пластиковые - легкие, легко чистятся, защищают от влаги и деформаций, однако подвержены царапинам. Тканые - вместительные, но ухаживать за ними сложнее. Алюминиевые чемоданы обеспечивают максимальную сохранность вещей, однако стоят дороже.

При выборе стоит обратить внимание на удобство ручек и застежек в изделии, наличие дополнительных аксессуаров.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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