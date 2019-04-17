Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору чемодана

У каждой группы чемоданов - пластиковых, тканых и алюминиевых - имеются свои плюсы и минусы. Пластиковые - легкие, легко чистятся, защищают от влаги и деформаций, однако подвержены царапинам. Тканые - вместительные, но ухаживать за ними сложнее. Алюминиевые чемоданы обеспечивают максимальную сохранность вещей, однако стоят дороже.