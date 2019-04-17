Башкирский театр драмы им. Гафури получил спецпремию «Золотой маски»

Башкирский театр драмы им. М. Гафури получил специальную премию жюри драматического театра и театра кукол «За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».
— Первое, что зацепило — это суфийская легенда о царе птиц — Шах-птице, — отмечает Айрат Абушахманов. — Ее рассказывает Зулейха своему сыну Юсуфу. Смысл легенды в том, что птицы искали царь-птицу Сямрук, которая наделена безграничной властью над другими («возможность убивать и миловать»). Достигнув царства великой птицы, они слепнут от яркого света, а когда начинают видеть, то понимают, что ее нет, это обман, иллюзия, миф. И великая птица, наказывающая и прощающая, она в каждом в отдельности и во всех них. Любая вертикаль авторитарна и репрессивна. И она — миф! Героиня преодолевает это.
Также главный режиссер Башкирского театра оперы и балета Филипп Разенков получил «Золотую маску» за постановку мюзикла «Римские каникулы» в Новосибирском театре музыкальной комедии в категории «Оперетта-мюзикл/Работа режиссера». Также этот спектакль признан лучшим в категории «Оперетта-мюзикл/Спектакль». Филипп Разенков приехал в Уфу в 2017 году из Ижевска, на сцене Башкирского театра оперы и балета поставил оперы «Орлеанская дева» и «Царская невеста».
— Нам хотелось сделать спектакль, кардинально отличающийся от фильма, и не только в визуальном плане, но в первую очередь в смысловом, — подчеркнул Филипп Разенков. — Для нас это не была история мимолетной счастливой любви. Это была история встречи двух глубоко несчастных людей, которые смогли стать счастливыми, отказавшись в своей жизни от лжи и обмана. И не так важно, будут ли они вместе, самое главное, что в конце спектакля они смотрят на мир другими глазами.
«Золотая маска» — российская национальная театральная премия и фестиваль, цель которого — сохранение и развитие традиций российского театра, выявление лучших творческих работ, театральных авторов и исполнителей, а также определение тенденций современного театрального процесса. Премия была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России по инициативе и при участии его председателя, народного артиста СССР Михаила Ульянова. Победителями в конкурсных номинациях в разные годы становились режиссеры Петр Фоменко, Лев Додин, Юрий Бутусов, актеры Наталья Тенякова, Олег Табаков, Константин Райкин, Сергей Юрский, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, дирижер Валерий Гергиев, артисты балета Николай Цискаридзе, Диана Вишнева и другие известные культурные деятели.