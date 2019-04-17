Башкирский театр драмы им. Гафури получил спецпремию «Золотой маски»

— Первое, что зацепило — это суфийская легенда о царе птиц — Шах-птице, — отмечает Айрат Абушахманов. — Ее рассказывает Зулейха своему сыну Юсуфу. Смысл легенды в том, что птицы искали царь-птицу Сямрук, которая наделена безграничной властью над другими («возможность убивать и миловать»). Достигнув царства великой птицы, они слепнут от яркого света, а когда начинают видеть, то понимают, что ее нет, это обман, иллюзия, миф. И великая птица, наказывающая и прощающая, она в каждом в отдельности и во всех них. Любая вертикаль авторитарна и репрессивна. И она — миф! Героиня преодолевает это.