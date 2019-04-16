ЖК «Акварель» в Уфе: бесплатных парковок нет, на платные жители не согласны

- Мы проводили опросы в соцсетях среди жильцов ЖК по поводу строительства парковочных мест. 80 процентов жителей были против такой идеи. Второй опрос, проведенный недавно, показал такие же результаты. Многие из них говорят, что будут парковаться на парковке торгового центра, который сейчас находится на этапе строительства. Мы им пытаемся объяснить, что парковка в нем также будет платной. Наилучший выход – это строительство механизированных паркингов, - подчеркнула она.