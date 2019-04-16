ЖК «Акварель» в Уфе: бесплатных парковок нет, на платные жители не согласны

В редакцию Медиакорсети обратились жители ЖК «Акварель» микрорайона Инорс в Уфе. По их словам, в новом жилом комплексе катастрофически не хватает парковочных мест для автомобилей. На 1363 квартиры на данный момент приходится всего лишь 300 машиномест, это при норме 60 машиномест на 100 квартир.
- Автомобилисты паркуются как могут: кто-то часами кружит вокруг дома в поисках места, кто-то забирается в тротуары и на газоны. Когда муж возвращается домой с работы, я выхожу заранее или отправляю старшую дочь, чтобы занять место для его автомобиля, - рассказывает активистка инициативной группы местных жителей Альбина Юсупова.
В связи с тем, что за парковку в газоне с этого года в Башкирии введен штраф (от 1 до 2 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч), такие манипуляции с автомобилями становятся попросту опасными для семейного бюджета.
Зимой управляющая компания пошла на встречу жильцам и разрешила парковаться за территорией детской площадки и по необходимости вычищали эту территорию от снега. Но сейчас эта возможность пропала, так как территория уже выделена под строительство детского сада.
Застройщик комплекса ПСК-6 готов начать строительство 11 механизированных паркингов, предусмотренных проектом ЖК. Однако такие парковочные места не устраивают многих жильцов. Строительство механизированных паркингов имеют большие финансовые затраты, соответственно, парковочные места будут платными. По словам руководителя департамента недвижимости ПСК-6 Виктории Тарасовой, по предварительным данным, аренда парковочных мест будет стоить до 3 тысяч рублей в месяц. Если купить, то придется выделить из семейного бюджета от 400 тысяч рублей.
- Не у всех семей есть такие деньги. У некоторых из нас автомобили подешевле, чем эти парковочные места, - говорит Альбина. – Собственники квартир много раз обращались к застройщику с просьбой построить обычную многоуровневую парковку, так как механизированная не вызывает доверия, да и дорого. Но застройщик в просьбе отказал, сославшись на проект жилищного комплекса, которая уже одобрена властями города.
- Мы согласны на обычную многоуровневую. В мех парковках подача 1 автомобиля занимает от двух до четырёх минут. Так как большинство жильцов выезжают в районе 7 часов утра , будет стоять очередь за автомобилями и ещё не факт что авто подадут (сбой электричества и механизм сломается ) . А обычная парковка обошлась бы дешевле , безопаснее и экономичнее во времени, - объясняет свою позицию против механизированного паркинга Альбина.
Другое дело, что часть собственников квартир все же согласны на строительство механизированных паркингов. Однако застройщик со строительством не спешит, отмечает Альбина. По какой-то причине им необходимо согласие всех собственников квартир. Таким образом, ЖК «Акварель» остается вообще без парковки.
Представитель застройщика Виктория Тарасова рассказала Медиакорсети, что на данный момент на территории комплекса ведется строительство временных, гостевых парковочных мест. Это, разумеется, не решение проблемы, так как в связи со строительством других домов эти парковочные места будут исчезать.
- Мы проводили опросы в соцсетях среди жильцов ЖК по поводу строительства парковочных мест. 80 процентов жителей были против такой идеи. Второй опрос, проведенный недавно, показал такие же результаты. Многие из них говорят, что будут парковаться на парковке торгового центра, который сейчас находится на этапе строительства. Мы им пытаемся объяснить, что парковка в нем также будет платной. Наилучший выход – это строительство механизированных паркингов, - подчеркнула она.
По словам Виктории Тарасовой, на данный момент в ЖК «Акварель» работы по благоустройству территории не завершены. «Полная картина по парковкам будет видна только после завершения этих работ», - уточнила она.