В Уфе перекроют центральную улицу для репетиции парада Победы

В апреле репетиции пройдут на площади перед универсальной спортивной ареной «Уфа-Арена». Генеральные репетиции состоятся 5 и 7 мая на проспекте Октября, в связи с чем для обеспечения безопасности дорожного движения и участников мероприятий на это время введут временное частичное закрытие движения транспорта.