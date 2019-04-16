В Уфе перекроют центральную улицу для репетиции парада Победы

18, 23, 25, 30 апреля, а также 5 и 7 мая в муниципалитете пройдут репетиции торжественного прохождения военнослужащих, приуроченного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
В апреле репетиции пройдут на площади перед универсальной спортивной ареной «Уфа-Арена». Генеральные репетиции состоятся 5 и 7 мая на проспекте Октября, в связи с чем для обеспечения безопасности дорожного движения и участников мероприятий на это время введут временное частичное закрытие движения транспорта.
Проезд будет ограничен с 20:30 до 23:00 часов 5 мая и 7 мая по проспекту Октября на участке от улицы Северный проезд до улицы Южный проезд.
На время действия ограничения движения на указанных участках также будут изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта.
Кроме того, на улице Северный проезд будет организована стоянка автотранспорта, обеспечивающего доставку участников торжественного прохождения.